إيلاف من نيويورك: قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه حين غزت روسيا أوكرانيا كان يمكن أن نقف كالمتفرجين، ولكننا اعتبرنا أن "هذا العدوان هو اعتداء على ما تمثله هذه المؤسسة، الأمم المتحدة".

وتابع في كلمته أمام الجمعية العام للأمم المتحدة: "قدمت الولايات المتحدة دعماً أمنياً وإنسانياً لأوكرانيا والشركاء في حلف الناتو وقفوا إلى جانب أوكرانيا، وكذلك نهض الشعب الأوكراني".

واعتبر أن حرب بوتين "فشلت في تحقيق هدفها الأساسي بتدمير أوكرانيا، التي لا تزال حرة، وأراد تدمير حلف الناتو، ولكنه اليوم أكبر وأقوى وانضم له عضوان جديدان".

"لم نفقد الأمل"

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لم يفقد الأمل في تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وذكر في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أعلم أن الكثير منكم ينظرون إلى عالم اليوم ويرون صعوبات ولكني لا أرى ذلك، لأنني أعلم أن هناك طريق إلى الأمام".

وقال إنه قرر الانسحاب من أفغانستان كي لا يترك الأمر لرئيس بعده، مضيفاً أن حرب أفغانستان قتلت 2461 جندياً أميركياً وأصابت 12744.