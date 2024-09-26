اجتمع مجلس الانتخابات في جورجيا في ظل خلافات متزايدة حول تغييرات انتخابية قد تؤثر على سير الانتخابات القادمة. بينما تعزز القوانين الجديدة فرز الأصوات يدوياً، يرى البعض أن هذه الخطوة قد تعيد الفوضى التي شهدتها الولاية في انتخابات 2020.

لم يكن هذا اجتماعًا عاديًا لمجلس الانتخابات في جورجيا، الذي كان هادئا ذات يوم، حيث اجتمعت لجنة الولاية يوم الاثنين الماضي في ثاني اجتماع لها خلال اليوم لمناقشة قواعد الانتخابات الجديدة، وألقى أعضاء اللجنة بالاتهامات على بعضهم البعض، بينما كان رئيسها غير الحزبي يضرب بمطرقته على طاولة الاجتماع، داعيًا إلى الهدوء والنظام.

اجتمع الأعضاء الخمسة لمناقشة تصويت الأسبوع الماضي الذي جاءت نتيجته ثلاثة أصوات مقابل اثنين للموافقة على قاعدة تتطلب من المقاطعات فرز الأصوات يدويا في ليلة الانتخابات وبعدها.

وفي الأشهر الأخيرة، وافق الأعضاء الجمهوريون الجدد في اللجنة على التغييرات التي أثارت تحذيرات من أن هذه الولاية، التي تمثل ساحة معركة محورية، قد تجد نفسها مرة أخرى في حالة من الارتباك في يوم الانتخابات وبعده.

وبعد خسارتهم بفارق ضئيل في جورجيا في عام 2020، رفع دونالد ترامب وحلفاؤه دعاوى قضائية ونشروا مزاعم لا أساس لها من الصحة عن تزوير الانتخابات، حيث ضغط ترامب في وقت ما على براد رافينسبيرجر، أكبر مسؤول انتخابي في ولاية جورجيا، "للعثور على 11780 صوتا"، وهو الهامش الذي خسر به في الولاية .

ويواجه ترامب حاليا اتهامات جنائية بالتآمر لتغيير النتائج لصالحه في جورجيا.

ومنذ ذلك الحين، استمرت الدراما في الظهور على مستوى مجلس الانتخابات بالولاية، حيث اتهمت العضوة الديمقراطية سارة تيندال غزال زملاءها الجمهوريين بأنهم مدفوعون بـ "معتقدات يمينية متطرفة".

ويوم الاثنين، ردت العضوة الجمهورية جانيس جونستون على الانتقادات، مدعية أنها تعرضت لاتهامات بالغة تسيئ لشخصيتها.

غرس بذور الشك

جاء التصويت يوم الجمعة الماضي على فرز الأصوات يدويا في جورجيا بعد أسابيع من اعتراض مسؤولي الانتخابات المحليين.

وقال مشرفو الاقتراع في جورجيا لبي بي سي إن القاعدة الجديدة قد تسبب مشكلات في يوم الانتخابات وبعده، بما في ذلك التأخير في الإبلاغ عن النتائج والأخطاء البشرية.

يتطلب الإجراء الجديد من العاملين في مراكز الاقتراع فرز الأصوات يدويا في ليلة الانتخابات، أو في بعض الحالات، في اليوم التالي، للتأكد من أن عدد بطاقات الاقتراع الورقية يطابق العدد الذي تم فرزه بواسطة الآلة.

وقالت جانيل كينغ، الجمهورية التي صوتت لصالح القاعدة الانتخابية الجديدة، لبي بي سي إن الإجراء يهدف إلى ضمان دقة نتائج الانتخابات.

وأشارت إلى أن القاعدة لا تلزم العاملين في مراكز الاقتراع بحساب النتائج الفعلية على بطاقات الاقتراع، بل فقط عدد البطاقات.

وقالت: "أعتقد أن ناخبينا يهتمون بالدقة أكثر من السرعة. إنها أفضل ممارسة".

ولم يوافق مسؤولون انتخابيون آخرون على ذلك.

وقالت آن دوفر، مديرة الانتخابات الجمهورية في مقاطعة شيروكي في جورجيا، لبي بي سي: "إنها كارثة".

وتقول دوفر إن قواعد الانتخابات الجديدة يدفع بها أولئك الذين يخشون أن تكون انتخابات 2020 مزورة. وتقول إن زوجها شكك في نتائج الانتخابات قبل أربع سنوات في أجزاء أخرى من الولاية.

وقالت: "إنهم لا يدركون مدى صعوبة عمل مسؤولي الانتخابات للقيام بعمل جيد".

ويقول إيثان كومبتون، مشرف الانتخابات في مقاطعة إروين، جورجيا، إن القاعدة الجديدة ستبطئ الإبلاغ عن النتائج و"تترك مجالًا للفوضى، والفوضى يمكن أن تغرس بذور الشك".

ويخشى كومبتون أن تعكس عواقب الانتخابات في جورجيا في عام 2024 ما حدث قبل أربع سنوات، عندما استشهد ترامب وحلفاؤه بساعات من فرز الأصوات كدليل على تزوير الانتخابات، مما أدى إلى تقويض الثقة العامة في العملية الانتخابية.

"كرة القدم الحزبية"

هذا ليس أول تغيير في قواعد التصويت يثير ضجة في عام انتخابي. فقد رفع الديمقراطيون دعاوى قضائية قبل أربع سنوات بعد أن وسعوا استخدام صناديق الاقتراع في ويسكونسن ووسعوا التصويت البريدي في بنسلفانيا.

لكن الاختلاف في جورجيا هو أن الانتقادات تأتي من كلا الجانبين السياسيين.

وتضم هيئة انتخابات ولاية جورجيا ثلاثة جمهوريين وديمقراطي واحد ورئيسا يعينه الحاكم الجمهوري.

"الآن، تحول العمل إلى شيء أشبه بكرة القدم الحزبية"، حسبما قال غوري راماشاندران، مدير الانتخابات والأمن في مركز برينان للعدالة، وهي منظمة ليبرالية غير ربحية.

وكان مجلس الولاية يرأسه في السابق مسؤول الشؤون الخارجية بولاية جورجيا، لكن زملاء رافينسبيرجر الجمهوريين دفعوه للخروج بعد انتخابات عام 2020، وهي الخطوة التي يقول المعارضون إنها كانت انتقامًا لدفاعه عن نتائج الانتخابات.

ومنذ ذلك الحين، انضم العديد من الجمهوريين الموالين لترامب وفازوا بالأغلبية في المجلس: كينغ وجونستون وعضو مجلس الشيوخ الجمهوري السابق ريك جيفارس.

وخلال الاجتماعات، دعا الأعضاء الجمهوريون الثلاثة الجدد في المجلس إلى عدد من التغييرات على انتخابات الولاية، بما في ذلك القاعدة التي تم تمريرها في وقت سابق من هذا العام والتي تسمح لمجالس الانتخابات المحلية بإجراء "استفسارات معقولة" في نتائج الانتخابات قبل التصديق عليها.

وقالت كينغ إن القاعدة ستؤدي إلى "زيادة في التوثيق" لأن أعضاء المجلس يمكنهم فحص الوثائق بأنفسهم.

وقالت: "نريد التأكد من أن لديهم أكبر قدر ممكن من الثقة في تلك الانتخابات".

وشكر ترامب شخصيا كينغ وعضوي مجلس إدارتها الجمهوريين المعينين حديثًا بالاسم، قائلاً في تجمع حاشد في أتلانتا في آب (أغسطس) إن الثلاثة "يقاتلون بشراسة من أجل الصدق والشفافية والنصر".

وقال مسؤولون وخبراء في إدارة الانتخابات إنه على الرغم من أن تغييرات قواعد مجلس الولاية قد تؤدي إلى اضطرابات في تشرين الثاني (نوفمبر)، إلا أنهم يعتقدون أن قوانين التصويت الأوسع في جورجيا ستمهد الطريق في النهاية لانتخابات رئاسية آمنة.

وقال البعض أيضًا إنهم ما زالوا قلقين بشأن الضرر الذي يمكن أن يلحق بثقة الجمهور في نظام الانتخابات.

وقال دوفر إن المعلومات المضللة التي انتشرت خلال الانتخابات الأخيرة أدت إلى تهديدات بالقنابل ورسائل صوتية تتوعد مسؤولي الانتخابات.

وأشار بيتر سيمونز، وهو استراتيجي سياسي في جورجيا يعمل مع منظمة "حماية الديمقراطية" غير الربحية، والتي تصف نفسها بأنها غير حزبية، إلى أنه على الرغم من أن مزاعم ترامب بشأن التلاعب الانتخابي في عام 2020 لم يتم إثباتها أبدا، إلا أن جزءا كبيرا من الأميركيين ما زالوا يصدقون مزاعمه.

وقال سيمونز: "هذا هو ما ألهم هذه المجموعة من الإجراءات [في جورجيا] اليوم".