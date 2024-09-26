إيلاف من لندن: هاجم إيلون ماسك يهاجم المملكة المتحدة بعد تجاهله لعدم دعوته إلى مؤتمر تقني عالمي يشارك فيه قادة شركات التكنولوجيا الكبرى.

وتتم الاستعدادت في بريطانيا لاستقبال قمة الاستثمار الشهر المقبل لجذب المستثمرين إلى اقتصاد المملكة المتحدة وستشهد حضور قادة من مجموعات التكنولوجيا والمالية العالمية.

ولم تتم دعوة ملياردير التكنولوجيا إلى القمة الشهر المقبل بعد منشوراته على منصة X الخاصة به بشأن أعمال الشغب العنيفة في المملكة المتحدة الشهر الماضي، وفقًا لتقرير (بي بي سي).

وقال ماسك على منصة إكس X، يوم الخميس: "لا أعتقد أن أي شخص يجب أن يذهب إلى المملكة المتحدة عندما يطلقون سراح المتحرشين بالأطفال المدانين من أجل سجن الناس بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي".

وكان يشير على ما يبدو إلى مخطط الإفراج المبكر عن السجناء، الذي بدأته حكومة حزب العمال، والتي قالت إن النظام "على وشك الانهيار" بسبب نقص أماكن السجون.

وكان مالك X وSpaceX وTesla، قدم ادعاء غير دقيق بأن الحكومة البريطانية كانت تطلق سراح مرتكبي جرائم جنسية ضد الأطفال مدانين للسماح بسجن الأشخاص بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

تعليقات ماسك

ويبدو أن تعليقات ماسك كانت تشير إلى مخطط الإفراج المبكر للحكومة، والذي شهد إطلاق سراح أكثر من 1700 سجين في وقت مبكر من هذا الشهر.

وكانت محاولة من جانب رئيس الوزراء للحد من الاكتظاظ في السجون، ولم يتم تضمين أولئك الذين يقضون عقوبات بتهمة ارتكاب جرائم جنسية في المخطط.

وخلال أعمال الشغب التي هزت المملكة المتحدة في أغسطس، أرسل السيد ماسك، الذي لديه ما يقرب من 200 مليون متابع على X، سلسلة من المنشورات على X، بما في ذلك واحدة تقول إن الحرب الأهلية "حتمية".

وتم انتقاده بسرعة من قبل الحكومة وغيرها. وقال فريق السير كير ستارمر في ذلك الوقت إنه "لا يوجد مبرر" لمثل هذه التعليقات.

اعتقالات

تم إجراء أكثر من 1000 اعتقال فيما يتعلق بأعمال الشغب، وسُجن بعض الأشخاص لإثارة الكراهية العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشوهد السيد ماسك آخر مرة علنًا في لندن في نوفمبر 2023، عندما حضر قمة سلامة الذكاء الاصطناعي قبل أن يجري مقابلة مع رئيس الوزراء المحافظ آنذاك ريشي سوناك.

ولم تستجب وزارة الأعمال والتجارة ووزارة الخزانة البريطانيتين، لطلبات التعليق على تقرير بي بي سي أو رد ماسك.

مقال مزيف

وفي الختام، يشار إلى أنه في أغسطس، شارك ماسك مقالًا مزيفًا من صحيفة (تلغراف) يزعم أن كير ستارمر كان يفكر في إرسال مثيري الشغب من اليمين المتطرف إلى "معسكرات الاحتجاز الطارئة" في جزر فوكلاند.

وحذف ماسك منشوره بعد حوالي 30 دقيقة، لكن لقطة شاشة التقطتها politics.co.uk أشارت إلى أنه حصد ما يقرب من مليوني مشاهدة قبل حذفه.