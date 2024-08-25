إيلاف من واشنطن: هل يرتد شغف إيلون ماسك بترامب بالسلب؟ التاريخ يقول نعم، فقد وقع أسطورة النشر والصحافة هنري لوس مؤسس مجلة تايم الأميركية في حب دوايت أيزنهاور سياسياً، ودفع ثمناً باهظاً، هذا هو مخلص ما كتبته "بوليتيكو" في تقرير لها.

كانت المقابلة التي أجراها إيلون ماسك مع دونالد ترامب، والتي أثارت ضجة كبيرة وتسببت في حدوث خلل، هي الحلقة الأخيرة في عشق قطب التكنولوجيا للرئيس السابق.

لم يتردد ماسك، الذي ليس غريباً على الجدل، في دعم ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وكان له دور فعال في إعادة ترامب إلى X، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر Twitter.

في كل دورة انتخابية، يحاول المشاهير الوقوف مع مرشحهم ولكن بذكاء، وبينما تظهر دراسة جديدة أن المشاهير مثل ميجان ذي ستاليون أو كيد روك يمكنهم التأثير على الانتخابات من خلال حشد حماس الناخبين، فإن الرؤساء التنفيذيين الأثرياء للغاية والأقوياء، مثل ماسك مثلاً، هم الذين يمكنهم ممارسة سلطة هائلة في الحملات السياسية.

مثل جميع المواطنين الأميركيين، يتمتع ماسك وغيره من الرؤساء التنفيذيين بالحق في المشاركة في السياسة الأمريكية، من تمويل لجان العمل السياسي المستقلة إلى العمل خلف الكواليس لحشد الأصوات إلى منحهم جمهورًا على منصاتهم. لكن هذا الانخراط قد يكون له ثمن.

قصة مؤسسة مجلة تايم مع "فخ السياسة"

إن التاريخ يقدم لنا هذا التحذير الواضح: استثمر مؤسس مجلة تايم هنري لوس كل طاقته في الترويج لحملة الجنرال دوايت أيزنهاور، وتسبب دعمه الكامل لأيزنهاور، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لتكتل إعلامي قوي، في حصد فوائد قصيرة الأجل، إذ أتاح له الوصول إلى أيزنهاور في البيت الأبيض، ولكن في نهاية المطاف، كان لاحتضانه المبالغ فيه لأيزنهاور تأثير ضار على سمعة مجلته فيما بعد.

أنشأ لوس مجلة تايم في عام 1923 لأنه رأى أن أميركا تفتقر إلى منصة إخبارية وطنية قوية، وباعتبارها أول مجلة إخبارية وطنية أميركية، كانت مجلة تايم مثيرة للقارئ باعتبارها نمطاً جديداً في الصحافة الأميركية.

وسرعان ما اكتسبت مئات الآلاف من المشتركين في طريقها إلى عشرات الملايين في نهاية المطاف. كما كان لها اهتمام حقيقي بالرئاسة. وكانت مجلة تايم رائدة في تقاريرها عن التحركات اليومية للرئيس، بل إنها أنشأت قسماً شعبياً يسمى "أسبوع الرئيس".

العلاقة القوية مع الرئيس

ونظراً لاهتمامه بالرئاسة، أراد لوس إقامة علاقات طيبة مع الرئيس، وهو الأمر الذي أفلت منه طوال إدارة فرانكلين روزفلت، فقد كان هو وروزفلت يكرهان بعضهما البعض ــ بشدة ــ وعمل لوس مراراً وتكراراً على هزيمته، ودعم مرشحين غير ناجحين مثل لاندون ضد روزفلت في عام 1936.

وقد فشل في كل مرة، ولكن هذا جعله أكثر التزاماً. وحتى بعد وفاة روزفلت، استمر لوس في تغذية ضغينته، ​​معلناً: "من واجبي أن أستمر في كراهيته". ولم تكن العلاقة مع بديل روزفلت هاري ترومان أفضل كثيراً.

التدخل لإنهاء هيمنة الديموقراطيين

في عام 1952، رأى لوس فرصة لإنهاء هيمنة الديمقراطيين على البيت الأبيض التي استمرت عشرين عاماً.

وكان لوس يعتقد أن تفوق الحزب الواحد ليس سيئاً بالنسبة له شخصياً فحسب (لأن روزفلت كان عدوه)، بل وأيضاً بالنسبة للبلاد. في عام 1952، راهن لوس على أيزنهاور، مستخدماً منصبه كرجل أعمال إعلامي لدعم أيزنهاور بعدة طرق.

حتى قبل أن يصبح أيزنهاور مرشحاً رسمياً، التقى به لوس في باريس ــ ووقع في حبه السياسي على الفور. وذكر لوس مدى إعجابه بأيزنهاور، بما في ذلك تقديره الشخصي لـ "صوت الرجل" و"البريق" في "عينيه الزرقاوين اللامعتين".

اليوم، هناك توقع، لم يتحقق دائماً، بأن يكون الصحافيون غير حزبيين في تغطيتهم للأحداث. كانت الأمور مماثلة في عام 1952، ولكن على الرغم من أن منشوراته كانت غير حزبية ظاهرياً، فقد وجه لوس مجلتيه تايم ولايف للكتابة بشكل إيجابي عن أيزنهاور.

أيزنهاور يعترف.. الصحافة ساعدتني

وفي وقت لاحق، قال أيزنهاور إن افتتاحية لايف التي تمت كتابتها عنه ساعدت في تشجيعه على خوض السباق. بمجرد تولي أيزنهاور منصبه، كانت مجلة تايم مؤيدة لأيزنهاور إلى الحد الذي جعل مدير حملته، هنري كابوت لودج، يوزع نسخًا من أعدادها على العديد من الأشخاص الذين التقى بهم.

وفي خطوة غير عادية أخرى، قدم لوس طاقم حملة لأيزنهاور من فريقه الخاص، بما في ذلك كاتبي الخطابات إيميت هيوز وسي دي جاكسون، ومستشار الحملة جون نوكس جيسوب.

كتب هيوز أشهر سطر في حملة أيزنهاور، "إذا انتُخبت، فسوف أذهب إلى كوريا". كان هذا السطر يهدف إلى إظهار أن أيزنهاور سيركز على إنهاء الصراع في كوريا - وقد نجح، مما ساعده على تحقيق النصر ضد الديمقراطي أدلاي ستيفنسون، وحصد 55% من الأصوات الشعبية واكتسح الانتخابات.

لوس يصيغ رؤية الحملة الانتخابية

ساعد لوس في صياغة الرؤية الخاصة بالحملة. فقد دعا جون فوستر دالاس لوصف رؤية السياسة الخارجية الجمهورية في مقالة نشرت في مجلة لايف. وقد أصبحت هذه المقالة، التي حملت عنوان "سياسة الجرأة"، الأساس لبند السياسة الخارجية الذي وضعه أيزنهاور في برنامج الحزب الجمهوري، وأصبح دالاس وزير خارجية أيزنهاور.

وعندما هزم أيزنهاور ستيفنسون، أرسل لوس برقية إلى أصدقائه: "النصر أمر رائع". وسرعان ما كان ليتمتع بثمار عمله. فقد انضمت زوجة لوس، كلير بوث لوس، إلى الإدارة كسفيرة في إيطاليا. وقد تمكن لوس من رؤية رؤيته تُنفَّذ على جبهة السياسة الخارجية، وتمكن من نقل نصيحته السياسية إلى مسؤولي الإدارة مثل دالاس، وهيوز، وجاكسون وزوجته.

لوس يروج لأيزنهاور أمام 30 مليون قارئ للتايم

كما كان لوس مسروراً لأن أيزنهاور أثبت أنه رئيس جيد، حيث ترأس فترة من السلام والرخاء. وبناءً على ذلك، حرص لوس على الترويج لإنجازات أيزنهاور أمام 30 مليون قارئ لمجلاته.

استفاد لوس من وجود أيزنهاور في البيت الأبيض، لكنه دفع الثمن أيضاً، فقد اشتكى موظفو تايم من العمل لصالح "أيزنهاور"، ورد على الانتقادات الداخلية بقوله للموظفين، "أنا رئيسكم. أعتقد أن هذا يعني أنني أستطيع طرد أي منكم"، وهو ما لم يجعله محبوبًا لدى الفريق.

في غضون ذلك، تعرضت مجلة تايم لضربة في سمعتها في سنوات أيزنهاور بسبب تأييدها الشديد له.

انتشرت نكتة مفادها أن "تايم كانت منصفة خلال سنوات الانتخابات: نصف الوقت كانت تمدح الجمهوريين، ونصف الوقت الآخر تدين الديمقراطيين".

تحول المثقفون ضد مجلة تايم، وبدأ الناس ينظرون إلى المجلة، باستخفاف، باعتبارها مجلة متوسطة المستوى. تقاعد لوس في عام 1964 وتوفي بعد ذلك بثلاث سنوات فقط عن عمر يناهز 68 عامًا.

أصبحت مجلة تايم أكثر ليبرالية في عهد خلفائه مقارنة بعهد لوس وهي الآن مجرد ظل لما كانت عليه ذات يوم، ولكن هذا يرجع إلى الإنترنت أكثر من أي شيء متعلق بلويس.

ماذا عن إيلون ماسك؟

أما بالنسبة لماسك، فمن الواضح أنه يحب القيام بالأشياء بشكل مختلف، وهو ما أشار إليه في ظهوره في برنامج Saturday Night Live عام 2021: "لأي شخص أسأت إليه، أريد فقط أن أقول: لقد أعدت اختراع السيارات الكهربائية وأرسل الناس إلى المريخ في مركبة فضائية. هل كنت تعتقد أنني سأكون أيضًا رجلًا هادئًا وطبيعيًا؟".

يمكن للمرء أن يزعم أن هذا النهج نجح معه حتى الآن، مما جعله أحد أغنى الأشخاص في تاريخ البشرية. ومع ذلك، يجب على ماسك أن ينتبه: فقد عانى لوس وإمبراطوريته من عواقب حقيقية من مشاركته السياسية، وقد تكون ردود الفعل اليوم أعظم.

لقد تضررت منصة X عندما اشتراها ماسك في عام 2022؛ انخفض كل من الإعلان والمشاركة بشكل كبير منذ توليه زمام الأمور.

ومع ذلك، وفي ظل وجود ملايين الأميركيين على المنصة وتأثيرها القوي عل الانتخابات وفي السياسة بشكل عام، فقد يؤدي تأييده لترامب إلى إبعاد المستخدمين الذين لا يتفقون معه ومع دعمه لترامب.

من الواضح أن ماسك يريد توسيع نطاق X، وكونه شخصا غير مرغوب فيه على نطاق واسع في أميركا، فقد يكون ذلك سبباً في جعل مهمته أكثر صعوبة، وقد تعاني منتجات ماسك الأخرى، بما في ذلك تسلا Tesla أو سبيس إكس Space X.

التنفيذ الانتقائي

مشكلة أخرى هي مشكلة التنفيذ الانتقائي، هناك العديد من اللوائح في الكتب بحيث لا يتم عقاب كل شركة على كل انتهاك، ولكن الشركات الخاضعة للتدقيق الإضافي قد تتعرض لذلك.

منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه، خضعت شركات ماسك لتحقيقات من الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، ووزارة العدل، ومجلس العلاقات العمالية الوطنية، وخدمة الحياة البرية، ولجنة التجارة الفيدرالية، على سبيل المثال لا الحصر.

لا يعني هذا أن بايدن قد أصدر أمراً شخصيًا بإجراء هذه التحقيقات، ولكن كما لاحظت هيئة تحرير صحيفة وول ستريت جورنال، "نشك في إرسال أي أمر من أعلى، لكن لا داعي لذلك عندما يصبح أحد الشخصيات العدو رقم 1".

أضف إلى هذا التكاليف على الصعيد الدولي، حيث تحقق الهيئات التنظيمية الأوروبية أيضا في استخدام ماسك لمنصة X للترويج لترامب.

من المؤكد أن ماسك يدرك هذه التحديات، لكن هذا التاريخ يوفر سياقًا إضافيًا. وكما تعلم هنري لوس، فإن الرهان القوي جدًا على السياسة يمكن أن يكون ضارًا - حتى لو انتهى بك الأمر إلى الفوز برهانك، وفوز الرئيس الذي تسانده، وفي نهاية الأمر سوف تخسر من الاقتراب بشدة، والانحياز الواضح لرئيس بعينه أو جبهة بعينها.