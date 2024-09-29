إيلاف من القدس: نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري، قوله: نفذنا عملية اغتيال لقيادي في حزب الله بالضاحية الجنوبية ونتحقق من مصيره"، ومن جانبها قالت القناة 14 الإسرائيلية، إن هناك أنباء أولية تفيد أن هدف الاغتيال في الضاحية هو أبو علي رضا قائد وحدة بدر بحزب الله.

رضا هو القيادي الوحيد الذي كان متبقياً من بين قائمة الاغتيالات التي حددتها إسرائيل، ونشرت صورة للقيادات المستهدفة، ومن تم تصفيتهم منهم حتى الآن، وفي حال التأكد من اغتيال أبو علي رضا قائد وحدة بدر، يكون قد تم تصفية جميع القيادات العليا لحزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي الأحد إن أكثر من 20 عنصرا من حزب الله قُتلوا إلى جانب الأمين العام للحزب حسن نصر الله، في الغارة الجوية الإسرائيلية على بيروت يوم الجمعة.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فإن من بين القتلى في مقر حزب الله تحت الأرض في الضاحية بضاحية بيروت:

- علي كركي (قائد الجبهة الجنوبية لحزب الله).

- ابراهيم حسين جزيني (رئيس وحدة الحراسة الشخصية لنصر الله).

- سمير توفيق دياب (مستشار نصرالله).

- عبد الأمير محمد سبليني، مسؤول تعزيز قوة حزب الله.

- علي نواف أيوب مسؤول القوة النارية لحزب الله.

وتقول التقارير إن جزيني ودياب كانا من بين الأشخاص الأقرب إلى نصر الله، وبالتالي كانا مصدرا مهما للمعرفة فيما يتعلق بالعمل المستمر لحزب الله ونصر الله على وجه الخصوص.

وكان قادة حزب الله ونصر الله مجتمعين في مركز قيادتهم الرئيسي تحت الأرض في بيروت عندما تعرضوا للقصف، ويقول الجيش الإسرائيلي إن الموقع كان يقع تحت مباني سكنية، بالقرب من مدرسة تديرها الأمم المتحدة.