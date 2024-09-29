إيلاف من بيروت: نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمني وطبي أنّه تمّ إنتشال جثة الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله من الموقع الذي استهدفته إسرائيل يوم الجمعة الماضية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف المصدران للوكالة أنّ "جثة نصرالله لا تظهر عليها آثار جروح، ويبدو أن سبب الوفاة ناتج عن صدمة حادة من "شدة الانفجار".

وفي ضربة عسكرية مفاجئة، أعلنت إسرائيل عن تنفيذ عملية دقيقة أدت إلى اغتيال نصر الله الجمعة. الهجوم استهدف مقر القيادة الرئيسي للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، واستخدمت فيه عشرات القنابل لتدمير ستة مبان كان نصر الله يتواجد في أحدها مع عدد من كبار قادة الحزب، على عمق عدة طوابق تحت الأرض.

وفي حين نعى حزب الله أمينه العام في بيان السبت، إلا أنه لم يذكر كيف قُتل أو يحدد موعد جنازته.

وقد جاءت العملية في خضم تصاعد التوترات بين حزب الله وإسرائيل، وسط عمليات إسرائيلية مكثفة في لبنان وسوريا، مما يجعل توقيت الاغتيال حساساً ويمهد لمرحلة جديدة من الصراع بين الجانبين.