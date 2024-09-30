إيلاف من الرباط: أجرى محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، الاثنين، بالرباط، مباحثات ثنائية مع أحمد عساف، وزير الإعلام الفلسطيني، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، مرفوقا بعدد من المسؤولين، في مقدمتهم مدير التلفزيون الفلسطيني ومدير وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال بيان لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، إن بنسعيد جدد التأكيد على الموقف التاريخيّ والثابت والراسخ للمملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، الداعم للقضية الفلسطينية.

كما جرى، خلال هذا اللقاء، التأكيد على متانة وقوة العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية ودولة فلسطين بقيادة قائدي البلدين، الرئيس محمود عباس والملك محمد السادس.

من جهته، ثمن الوزير الفلسطيني جهود الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، والمملكة المغربية لدعم ومناصرة القدس والشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية من أجل الحقوق المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المغرب وفلسطين في مختلف القضايا المتعلقة بالإعلام، وتقديم الدعم المغربي لفلسطين لإيصال صوت الشعب الفلسطيني للعالم عبر الإعلام، فضلا عن تعزيز التنسيق في مختلف الأجهزة الإقليمية والدولية.

وقال البيان إن بنسعيد اعتبر أن القضية الفلسطينية هي بمثابة القضية الوطنية كما يؤكد على ذلك ملك المغرب في مختلف المناسبات آخرها خطاب العرش لسنة 2024.

كما همت هذه المباحثات أخر التطورات بدولة فلسطين والضفة الغربية، والاتفاق على تعزيز الحضور الإعلامي المغربي بفلسطين لنقل الأخبار وحضور إعلامي فلسطيني بالمغرب.