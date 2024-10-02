إيلاف من كوبنهاغن: قالت الشرطة الدنماركية، اليوم الأربعاء، إنها تحقق في انفجارين وقعا بمحيط السفارة الإسرائيلية في الضواحي الشمالية للعاصمة كوبنهاغن. وذكرت الشرطة، عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "لم يُصَب أحد، ونُجري تحقيقات أولية في الموقع". وأضافت: "يجري التحقيق في احتمالية وجود صلة لذلك بالسفارة الإسرائيلية الموجودة في المنطقة".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن طوقاً أمنياً فُرض حول منطقة كبيرة، وسط وجود مكثف لأفراد الشرطة. وذكرت صحيفة "بي تي" أن محققين شُوهدوا وهم يرتدون زياً واقياً أثناء تمشيطهم الموقع بحثاً عن أدلة، وفقاً لما أفادت به وكالة "رويترز" للأنباء. وقالت الشرطة إنها ستعلن ما يستجدّ عن التحقيق، بحلول الساعة 0530 بتوقيت غرينتش.

في سياق متصل، تبحث الشرطة في أستوكهولم احتمال وقوع إطلاق نار خارج السفارة الإسرائيلية بالسويد، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وأفادت القناة السويدية بأن الشرطة عثرت على مسدس وغطاء رصاصة فارغ، بعد سماع دويّ قوي. وتابعت الشرطة أن هناك نحو 10 سيارات شرطة في الموقع، على الأقل، وتجري عمليات البحث بواسطة وحدات الكلاب.