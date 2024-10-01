إيلاف من بيروت: قال مصدر أمني لبناني لوكالة فرانس برس إن هجوماً اسرائيلياً جديداً استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت فجر الأربعاء، وسمع مراسلو فرانس برس صوت انفجار من المنطقة التي تقصفها إسرائيل بصورة مستمرة منذ الأسبوع الماضي، قائلة إنها تستهدف مواقع تابعة لحزب الله.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب فجر الأربعاء "أهدافا إرهابية" في بيروت، بعد أن أصدر نداء جديدا لسكان أجزاء من المنطقة الجنوبية في بيروت للإخلاء.

وعلى صعيد قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارات الإسرائيلية على أهداف لحزب الله في عدة مناطق بلبنان يوم الثلاثاء أسفرت عن مقتل 55 شخصا وإصابة 156 آخرين.