إيلاف من لندن: أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن القوات البريطانية "لعبت دورها" في محاولات منع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط مساء الثلاثاء.

وليس من الواضح ما هو الدور الذي لعبته أي قوات بريطانية، أو ما إذا كان أفرادها ساهموا في إسقاط أي من الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل، كما فعلت القوات الأميركية.

وفي بيان نشرته وزارة الدفاع البريطانية، أدان السيد هيلي الهجمات الإيرانية على إسرائيل وشكر الأفراد البريطانيين الذين شاركوا في العمليات غير المحددة.

وقال إن المملكة المتحدة "تقف بالكامل وراء حق إسرائيل في الدفاع عن بلادها".