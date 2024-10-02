إيلاف من لندن: يعيش في إيران حتى يومنا هذا حوالي 8 آلاف يهودي، بعد أن كان عددهم قبل الثورة الخمينية 80 ألفاً، وفي الوقت الراهن يجد اليهودي الإيراني أن وطنه "إيران" يشن هجوماً بالصواريخ على "إسرائيل"، فماذا يفعل؟ وكيف يتصرف؟

يتعرض اليهود في إيران لضغوط من قبل السلطات للحداد علنا ​​على وفاة زعيم حزب الله حسن نصر الله، المعروف بإيديولوجيته المعادية لإسرائيل، فماذا يفعل اليهودي الذي يعيش في إيران الآن؟

وأدلى نصر الله، رئيس أكبر وكيل لإيران، بتصريحات متعددة ضد اليهود والإسرائيليين على مر السنين، أشهرها قوله: "إذا بحثنا في العالم كله عن شخص أكثر جبناً وحقارة وضعفاً نفسياً وعقلياً وفكرياً ودينياً، لن نجد مثل اليهودي لاحظوا لا أقول الإسرائيلي".

كما قال الزعيم الشيعي اللبناني المتشدد في عام 2002 إنه "إذا اجتمعوا اليهود جميعاً في إسرائيل، فإن ذلك سيوفر علينا عناء ملاحقتهم في جميع أنحاء العالم".

وجهات نظر النظام "إجبارية"

وقال الحاخام بيني دونر، من كنيس بيفرلي هيلز الذي يضم جالية إيرانية كبيرة، لـ"إيران إنترناشيونال" إن "الجالية اليهودية في إيران تعيش في خوف من الاضطهاد إذا لم تنضم إلى وجهات نظر النظام".

واضطرت الطائفة، وهي الأكبر في الشرق الأوسط خارج إسرائيل، حيث يبلغ عدد أفرادها وقفاً لبعض التقديرات إلى 8000 شخص، إلى إصدار بيان ينتقد إسرائيل وأمريكا بسبب مقتل زعيم حزب الله.

وأضاف: "ما هو الخيار المتاح لهم؟ إنه يخبرك بكل ما تحتاج إلى معرفته حول مدى عدم الأمان وعدم الأمان الذي تشعر به الطائفة اليهودية في إيران".

بني سبتي، المولود في طهران، والذي يعيش الآن في إسرائيل، هو أول من عثر على الإشعارات المؤيدة لنصر الله على برقية من قيادة الجاليات اليهودية في إيران.

تعزية في استشهاد "الشيخ نصر الله"

وكتبت الطائفة اليهودية في أصفهان أنها "تهنئ وتعزي باستشهاد الشيخ حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان، الذي استشهد في العملية الوحشية للنظام الصهيوني".

وقال سبتي، وهو زميل باحث في المعهد الوطني الإسرائيلي للدراسات الأمنية، إن الجالية اليهودية في طهران نشرت أيضا إعلانا مشابها كما نشرت الجالية اليهودية في أصفهان.

تم تطبيق مصطلح الذمي على اليهود الإيرانيين واليهود الذين يعيشون في الدول ذات الأغلبية المسلمة في العالم العربي للقبض على وضعهم الذليل حيث يُطلب منهم قانونا طاعة التفوق الإسلامي.

ودعا البيان الصادر عن الجالية اليهودية في أصفهان إلى "الانتقام الشديد" من الإجراءات التي قامت بها إسرائيل ضد حزب الله في لبنان في الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك اغتيال نصر الله.

من 80 ألف إلى 8 آلاف

وبلغ عدد يهود إيران حوالي 80 ألفًا حتى إنشاء الجمهورية الإسلامية عام 1979.

وقال الصحافي الإيراني الأميركي، كرمل ميلامد، الخبير في شؤون اليهود الفرس، لـ"إيران إنترناشيونال" إن "معظمهم فروا من إيران ويعيشون الآن في أميركا أو إسرائيل".

وقال ميلاميد: "لا ينبغي أن يفاجأ أحد بأن نظام الملالي في إيران قد أخرج يهود إيران والأقليات الدينية الأخرى من البلاد حدادا على وفاة الإرهابي نصر الله، لأن هذا كان تقليدهم الدعائي القديم للقيام بذلك من أجل الشعب الإيراني". "آخر 45 سنة."

وأوضح أنه "على مدى ما يقرب من خمسة عقود، قام آيات الله إما بدفع أموال لبعض القادة اليهود في إيران أو استخدموا الضغوط ضد اليهود والأقليات الدينية الأخرى في إيران من أجل جعلهم يشاركون في مناسباتهم العامة الصورية التي تروج للأيديولوجية الإسلامية المتطرفة المريضة للنظام أو الترويج لشخصيتهم الزائفة في وسائل الإعلام الدولية".

الديانات الإبراهيمة في إيران

وفي حين تعترف إيران قانونياً بالديانات الإبراهيمية الثلاث، فإن اليهود، مثل الأقليات الأخرى في الدولة الشيعية، يتعرضون للاضطهاد بشكل منهجي. "في الواقع، لقد عامل هذا النظام الإسلامي في إيران اليهود وغيرهم من غير المسلمين كمواطنين من الدرجة الثالثة بلا حقوق، وخلق بيئة من العداء الشديد، أو السجن أو مصادرة ممتلكاتهم".

وقال علي رضا نادر، الخبير الإيراني الأميركي في شؤون الأقليات في إيران، لإيران إنترناشيونال إن يهود إيران "مجموعة صغيرة وضعيفة... مجبرون على إظهار التعاطف مع النظام وحلفائه. وإلا فإنهم قد يكونون في خطر كبير".