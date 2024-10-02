إيلاف من تل أبيب: في الوقت الذي تناولنا وضعية اليهودي الإيراني الذي يعيش في طهران الآن، يتناول هذا التقرير حالة اليهودي الإيراني الذي يعيش في إسرائيل الآن، وفي الحالتين قد يكون هناك صراع داخلي، وتناقضات لا يمكن حسمها على مستوى المشاعر الإنسانية، فالوطن والدين والقومية والسياسة، وآلاف المفاهيم تتصارع داخل نفس بشرية واحدة.

مع تساقط مئات الصواريخ في سماء إسرائيل، لجأ إيتاي روفيني، وهو إسرائيلي من أصل إيراني يبلغ من العمر 40 عاما، إلى ملجأ مع عائلته عندما تعرضت بلاده الحالية (اسرائيل) لهجوم من نفس البلد الذي كان في السابق موطن والديه (إيران).

جندي مقاتل احتياطي في الجيش

مفهوم غريب ولكنه واقع بالنسبة لجندي مقاتل احتياطي في جيش الدفاع الإسرائيلي ينتمي إلى لواء المظليين النخبة، الذي قفز إلى العمل في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، إلى جانب وحدته المتمركزة في الشمال ضد تهديد حزب الله.

لقد سمعت "دويات لا نهاية لها" حيث أفادت التقارير أن طهران أطلقت أكثر من 200 صاروخ في موجة من عمليات الإطلاق رداً على مقتل قادة حماس وحزب الله.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه ضرب "قلب إسرائيل" ردا على مقتل زعيم حماس إسماعيل هنية، وزعيم حزب الله حسن نصر الله، والقائد الإقليمي الأعلى للحرس الثوري الإيراني عباس نيلفوروشان. وقال البيان: "إذا ردت إسرائيل على عملية الجمهورية الإسلامية، فإنها ستواجه هجمات مدمرة".

وبينما أطلقت إيران الصواريخ، وقع هجوم إرهابي في تل أبيب، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بإطلاق نار. ومن غير المعروف في الوقت الحالي ما إذا كانت تلك الهجمات منسقة أم لا.

وقتل فلسطيني في الغارة الإيرانية ضد إسرائيل، بحسب تقارير محلية.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن هذا الهجوم خطير وستكون له عواقب. وبحسب شبكة "سي إن إن"، وصف مستشار الأمن القومي جيك سوليفان الهجوم أيضًا بأنه "غير فعال"، مشيرًا إليه على أنه "تصعيد كبير" من جانب إيران.

إيتاي يحن إلى جذوره الإيرانية

على الرغم من العداء المستمر بين إيران وإسرائيل، يشعر إيتاي بارتباط عميق بجذوره وثقافته الإيرانية، بحسب تقرير "إيران انترناشيونال" بينما يرى نفسه كإسرائيلي فخور ومستعد للدفاع عن أمته - حتى ضد بلد ميلاد والديه، وقال إيتاي إنه من المهم التمييز بوضوح بين شعب إيران وحكومتها.

غادر والده إيران بعد سنوات قليلة من تأسيس إسرائيل، وتحديداً في حقبة الخمسينيات، ومن ناحية أخرى، كانت لوالدته ديانا رحلة مختلفة تمامًا إلى إسرائيل. بعد أن فرت من إيران خلال الثورة الإسلامية عام 1979، كان عليها أن تعيد بناء حياتها من الصفر ككيميائية تبلغ من العمر 27 عامًا ولا تتقن اللغة العبرية.

بقي والدا ديانا في إيران حيث تم اعتقال والدها، جد إيتاي، وسجنه لأن ابنته وأطفال آخرين هربوا في النهاية إلى إسرائيل. لم يكن الأمر كذلك حتى أصبح إيتاي مراهقًا التقى بأجداده لأمه في إسرائيل.

إيتاي، الذي درس الدراسات الإيرانية والعلوم السياسية، متخصص في المجتمع المدني والإرهاب والشرق الأوسط - ويعمل في منظمة "NGO Monitor" غير الربحية عندما لا تكون البلاد في زمن الحرب.

بعد أن خدم في الشمال، وحارب حزب الله، وكونه من أصل إيراني، فهو يقدم نظرة داخلية ومنظورًا فريدًا لما يبدو عليه الأمر بالنسبة للإسرائيليين وما يمكن أن يتكشف بعد ضربة الجمهورية الإسلامية

كيف تغير كل شيء بعد نصرالله؟

قال إن كل شيء تغير الأسبوع الماضي عندما شنت إسرائيل ضربة أسفرت عن مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله، واعتبر إيتاي ذلك بمثابة نقطة تحول، مما يشير إلى انهيار قوة الردع الإيرانية بالوكالة. إن ما يقال إن إيران استثمرت المليارات فيه على مدى عقود، تم تفكيكه إلى حد كبير من الأعلى إلى الأسفل.

أعتقد أن هذه نقطة تاريخية. يبدو الأمر كما لو أن السابع من أكتوبر كان بمثابة نقطة تاريخية سلبية للغاية. لكن ما حدث في الأسبوع الماضي سيغير التفاعلات في الشرق الأوسط.

ويعتقد أن تدمير أحد أكبر وكلاء إيران يغير ميزان القوى في المنطقة، ويدمر استراتيجية الردع الإيرانية ويترك الحكومة الإيرانية عرضة للخطر.

تفجيرات البيجر نقطة تحول

وقبل ذلك، أدى استخدام إسرائيل لأجهزة النداء وأجهزة الاتصال اللاسلكية المحملة بالمتفجرات إلى ترك عناصر حزب الله يترنحون. وذلك عندما عرف إيتاي أن سياسة الحكومة الإسرائيلية وتكتيك الحرب يتغيران.

"أعتقد أنهم في حالة صدمة. "إنهم لا يفهمون كيف دمرنا أعظم أصولهم في سياساتهم الدولية".

وقال إيتاي إن إسرائيل وصلت أخيرا إلى نقطة الانهيار، قائلا: "لقد طفح الكيل". لقد شعر أن الإسرائيليين شعروا بأنهم محاصرون في دائرة من العنف حيث لم يكن للدبلوماسية أي تأثير، ولم تقدم المناوشات الحدودية والضربات الصاروخية أي حل، مما ترك الناس على كلا الجانبين عالقين في حالة صراع مستمرة.

هذه الهجمات هي محاولة لمنع حزب الله من الاستمرار في إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل، وهو ما يفعله منذ الحرب ضد حماس. وتستمر الضربات الجوية الإسرائيلية في الاتساع، وبدأ جيشها غزوًا بريًا يوم الاثنين.

"نحن نخلع القفازات، ولا نهتم بما سيقوله الآخرون، لقد قضينا على أحد أكبر الهياكل القيادية لأكبر المنظمات الإرهابية في العالم. احتفلنا به، واحتفل اللبنانيون، والسوريون، والإيرانيون. كل الأشخاص المتأثرين بهذا، بسلوك وأنشطة حزب الله".

وقال إيتاي إن الإطاحة بزعيم حزب الله أظهرت تحولاً جذرياً في سياسة إسرائيل المتمثلة في أخذ الأمور بأيديها وإرسال رسالة واضحة إلى رئيسه: آيات الله في إيران.

كما أنها بعثت برسالة واضحة إلى الولايات المتحدة مفادها أن إسرائيل لم تعد تستسلم للضغوط من أجل وقف إطلاق النار وأنها مستعدة لرسم مسارها الخاص.

قتل نصر الله يرفع المعنويات

إن ملاحقة شخص رفيع المستوى مثل نصر الله يعني أيضا أن الخوف المحيط به قد تضاءل في نظر الجمهور.

وقال إيتاي إن نصر الله كان يُنظر إليه في كثير من الأحيان على أنه "الذئب الشرير الكبير" وأن القضاء عليه ساعد في تبديد الأسطورة المحيطة به باعتباره منبوذا، وبالتالي ضخ طاقة إيجابية في المجتمع الإسرائيلي. وهو شيء لم تشعر به إسرائيل منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)

"مع كل حزن الرهائن، ومع كل الحزن لأننا ما زلنا في حالة حرب. ولدينا 200 ألف شخص تركوا منازلهم في الشمال والجنوب. ومع ذلك، كان ذلك بمثابة دفعة من الطاقة. وأضاف: "لا أعتقد ذلك بالنسبة إلينا فحسب، بل بالنسبة للعديد من الأشخاص الآخرين في المنطقة".

وقال إيتاي إن الشرق الأوسط يتطلع إلى إسرائيل للحصول على الدعم للمساعدة في تفكيك الجمهورية الإسلامية، التي تعتبرها العديد من الدول العربية أيضًا تهديدًا ممتدًا.

إيتاي روفيني في طفولته مع والدته ديانا