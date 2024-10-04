إيلاف من الرباط : يعقد حزب الاستقلال المغربي (أغلبية)، اجتماع مجلسه الوطني (برلمان الحزب )، للمصادقة على اعضاء اللجنة التنفيذية، وذلك بعد مرور حوالي 5 أشهر على انعقاد المؤتمر الوطني (العام) ، الذي انتخب بالإجماع نزار بركة أمينا عاما لولاية ثانية.

وينتظر أن يقترح الأمين العام المنتخب 30 اسما لعضوية اللجنة التنفيذية للمصادقة من قبل المجلس،كما يمكنه إضافة 4 أعضاء آخرين باقتراح منه دون مصادقة المجلس.

وكان الحزب قد أجل المصادقة على أعضاء اللجنة التنفيذية بسبب خلافات بين تياراته المتصارعة، وذلك بعد انعقاد المؤتمر نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، حيث أعلن الأمين العام بركة ان دورة المجلس الوطني التي عقدت مباشرة بعد المؤتمر ستبقى مفتوحة الى حين استكماله مشاورات لإعداد لائحة اعضاء اللجنة التنفيذية لعرضها على مصادقة المجلس طبقا لقانون الحزب الذي نص على ان الأمين العام يقترح على المجلس الوطني أعضاء اللجنة التنفيذية.

وذكرت مصادر أن نزار بركة استكمل مشاوراته، وتوصل إلى توافق مع بعض الأطراف لاسيما حمدي ولد الرشيد،أحد نواب مدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء في البرلمان ، حول الأسماء الأساسية المقترحة.

وبشأن ترتيبات الاجتماع غدا وجه الحزب أعضاءه الى ان المجلس سيعقد جلسة مغلقة سيحضر أشغالها حصريا عضوات وأعضاء المجلس الوطني.

سيتم الشروع في الاجتماع ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من يوم السبت 5 أكتوبر.

وجرى اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الدخول إلى قاعة الاجتماع. وقال بيان للحزب فإنه يمكن لأعضاء المجلس الوطني سحب البادجات( البطاقات الإلكترونية الخاصة بهم من قاعة الحفلات المحاذية لقاعة المؤتمرات بالولجة بمدينة سلا،المجاورة للرباط ، والحضور شخصيا ، والإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية ( الهوية) سيكون أمرا ضروريا ومؤكدا.

وفي القاعة المخصصة لعملية تسليم البادجات، تم تخصيص 12 رواقا خاصا بالجهات، إذ يتعين على كل عضو أن يسحب البادج الخاص به في رواق الجهة التي ينتمي إليها.

وبالنسبة لأعضاء المجلس الوطني المنتخبين من منظمات وهيآت الحزب وروابطه وكذا البرلمانيين، والأعضاء بالصفة، فسيتسلمون بطائقهم في رواق الجهة التي ينتمون إليها وفق العنوان الوارد في بطائقهم الوطنية.

وابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال سيشرع في الدخول إلى قاعة الاجتماع، حيث تم تخصيص 3 أبواب لهذا الغرض، وكل باب يتوفر على ممرين للولوج موزعة حسب الجهات ويتعين على عضوات وأعضاء المجلس الوطني التوجه إلى الباب المخصص للجهة التي ينتمون إليها. وسيشرف فريق تقني على عملية المسح الإلكتروني للبادجات عند الولوج إلى قاعة المؤتمرات.

وجاء في بيان سابق للأمين العام إن المجلس الوطني سيعقد طبقا لمقتضيات النظام الأساسي لحزب الاستقلال الذي صادق عليه المؤتمر العام ال18 للحزب المنعقد ما بين 26 و 28 أبريل الماضي ببوزنيقة، ولا سيما مقتضيات الفصلين 64 و69 منه، التي تنص على أن الأمين العام يعرض على المجلس الوطني لائحة بأسماء المرشحات والمرشحين الذين يقترحهم لعضوية اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها.

وحسب البيان فإنه « تبعا لتجديد الثقة في الأخ نزار بركة أمينا عاما لحزب الاستقلال لولاية ثانية بإجماع عضوات وأعضاء المجلس الوطني خلال دورته الأولى، التي تقرر الإبقاء عليها مفتوحة حتى يقوم الأمين العام بالمشاورات الموسعة مع فعاليات وهيآت الحزب وفرقه البرلمانية وروابطه المهنية، والاستماع إلى مختلف الآراء والتصورات المرتبطة بترشيح لائحة اللجنة التنفيذية للحزب، بما يعكس مصلحة الحزب وتعزيز حضوره في المشهد السياسي، وتقوية إشعاعه الوطني والدولي، والارتقاء بأدائه في خدمة الوطن والمواطنين ».