إيلاف من القدس: في رسالة معنوية لها مغزاها، أقام الاسرائيليون معرضاً للمعدات والأسلحة التي تمت مصادرتها من حماس، والتي يبلغ عددها ما يقرب من 70 ألف قطعة تم استخدامها في الهجوم "الصاعق" الذي كان بمثابة الزلزال على اسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي.

وفي سياق متصل بالذكرى الأولى لـ"الزلزال" كما اصطلحت المصادر العالمية على تسمية هجوم حماس على اسرائيل، كشفت مصادر إسرائيلية، الأحد، إحصائية جديدة عن عدد القتلى والجرحى بعد مرور عام على 7 تشرين الأول (أكتوبر)، والحرب ضد حركة حماس في غزة، وحزب الله في لبنان.

ووفقا لمعهد التأمين الوطني في إسرائيل، قُتل 885 مدنيا بعد هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، باستثناء العسكريين. وفي الأسبوع الماضي، قُتل 7 إسرائيليين في هجوم مسلح نفذه فلسطينيان في يافا.

وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن بين القتلى 578 رجلا، و300 امرأة، و53 طفلا ومراهقا تحت الـ18 عاما، إضافة إلى 72 أجنبيا، مؤكدة مقتل 3 آخرين خارج إسرائيل أيضا.

وكشف التقرير أن 1078 أبا وأما فقدوا طفلا، بينهم 119 فقدوا جميع أطفالهم، كما أصبح 1880 إسرائيليا دون أشقاء، في حين فقدت 12 أسرة أكثر من طفل.

وفي أعقاب هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر)، اختطف مسلحون من حماس 217 مدنيا إلى قطاع غزة، عاد منهم نحو 143 مدنيا، بينما ما يزال 74 داخل القطاع.

ومنذ بداية الحرب، تلقى أكثر من 70 ألف شخص العلاج، بينهم 12 تعرضوا لبتر أطرافهم، كما أُصيب 647 أجنبيا في هجوم حماس.

الاحتفال بعرض المعدات المصادرة من حماس



واحتفل جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتفل بذكرى السابع من أكتوبر بعرض معدات حماس التي استولى عليها، وتمت دعوة الدبلوماسيين والصحافة ومندوبي المعاهد البحثية الدولية لمشاهدة هذه العناصر اعتبارا من اليوم الأحد وحتى الأسبوع المقبل.

وتشمل المعروضات المركبات والمعدات التي استخدمها عناصر حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) للتسلل إلى إسرائيل، بما في ذلك شاحنات صغيرة ودراجات نارية وجرارات وبزات عسكرية ووثائق استخباراتية وأسلحة، بما في ذلك صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ آر بي جي وصواريخ ومتفجرات وطائرات بدون طيار تابعة لمنظمة حماس، بحسب بيان جيش الدفاع الإسرائيلي.

وأشار الجيش إلى أن وحدة مصادرة الممتلكات صادرت منذ بداية الحرب نحو 70 ألف قطعة من معدات حماس، بما في ذلك نحو 1250 صاروخا مضادا للدبابات وقذائف آر بي جي، فضلا عن نحو 4500 عبوة ناسفة.