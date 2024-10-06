إيلاف من القدس: تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل حزمة مكافآت و"تعويضات" إذا ضربت أهدافا مقبولة في إيران، وتعهدت إسرائيل بالرد على الهجوم الذي شهد إطلاق أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل.

الخبر الذي يبدو غريباً نوعاً ما بثته قناة كان11 الإسرائيلية، الأحد، وأكدت أن الولايات المتحدة عرضت على إسرائيل "حزمة تعويضات" إذا امتنعت عن مهاجمة أهداف معينة في إيران، وتشمل هذه التعويضات منح اسرائيل المزيد من الأسلحة الأميركية.

وقال عميخاي شتاين إنه تلقى تقارير من مسؤولين أميركيين تفيد بأن الولايات المتحدة عرضت على إسرائيل "حزمة تعويضات" إذا امتنعت عن ضرب أهداف محددة في إيران، وتم عرض هذه الحزمة خلال المفاوضات بين مسؤولي البلدين بشأن نوع الرد على الهجوم من إيران.

وتتضمن الحزمة ضمانة كاملة من واشنطن بحماية دبلوماسية شاملة لتل أبيب، فضلاً عن حزمة من الأسلحة، وقد عُرضت هذه المكافآت والتعويضات بشكل مباشر في مقابل الامتناع عن ضرب أهداف معينة في إيران.

ولخص شتاين الأمر قائلاً: "قال مسؤول أميركي: إذا لم تضربوا الأهداف (أ)، (ب)، (ج)، فإننا سنوفر لكم الحماية الدبلوماسية وحزمة من الأسلحة".

"ورد المسؤولون الإسرائيليون قائلين: "نحن نضع الولايات المتحدة في اعتبارنا ونستمع إليها. ولكننا سنفعل أي شيء وكل ما في وسعنا لحماية المواطنين وأمن دولة إسرائيل".

ويجري جيش الدفاع الإسرائيلي مناقشات مستمرة مع الولايات المتحدة بشأن رده. وفي الوقت الحالي، يزور قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا إسرائيل كجزء من المناقشة.

وتعهدت إسرائيل بالرد على الهجوم الذي شهد إطلاق أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل فلسطيني واحد في الضفة الغربية.



