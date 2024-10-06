إيلاف من القدس: أفاد تقرير حصري بثته قناة N12 الإسرائيلية الأحد أن زعيم حركة حماس يحيى السنوار اختفى تماماً، ولم يعد يتواصل مع أي أحد، حتى مع الوسطاء القطريين، هذا ما أبلغه مسؤولون قطريون مشاركون في مفاوضات صفقة الأسرى ومحادثات وقف إطلاق النار التي أصيبت بالشلل بعد اغتيال اسرائيل عدداً كبيراً من قيادات حماس، بما في ذلك اسماعيل هنية.

وقال المسؤولون أيضا إنهم يعتقدون أن السنوار أحاط نفسه بالرهائن في الوقت الحالي، ولا يتواصل مع العالم الخارجي على الإطلاق.

ونقلت وكالة الأنباء الإسرائيلية عن المسؤولين قولهم إن "السنوار لا يتواصل معنا حاليا، لقد اختفى عنا أيضا ولم يجر أي اتصال"، مضيفين أنه بسبب التصفيات توقف السنوار عن التواصل عبر الهواتف.

وبحسب مسؤولين، فإن السنوار يتواصل حاليا من خلال "الورقة والقلم" في حال كان يرغب في إيصال رسالة مهمة، وأضافوا أنه لا يوجد دليل على مقتل زعيم حماس حتى الآن.

وزعم المسؤولون القطريون أيضا أن قيام إسرائيل بالقضاء على قيادة حماس جعل اتفاق وقف إطلاق النار أكثر صعوبة، فقد اعتمدت اسرائيل سياسة التصفية والاغتيالات التي أدت إلى توقف المفاوضات، وأضافوا أنه في الماضي كان هناك رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل اسماعيل هنية، وتمت تصفيته.

يذكر أن هنية قُتل في تموز (يوليو) أثناء زيارته إلى طهران، ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن مقتله.



