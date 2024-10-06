إيلاف من القدس: قالت الشرطة الإسرائيلية إن شخصا قتل وأصيب 9، في هجوم بعد سماع إطلاق نار في محطة الحافلات المركزية في بئر السبع في جنوب إسرائيل الأحد، ووصفت الحادث بأنه هجوم إرهابي مشتبه به.

وهو الهجوم الثاني خلال ساعات في الداخل الإسرائيلي، حيث تعاني اسرائيل من الهجمات الداخلية في الوقت الذي تقوم بفتح جميع الجبهات الخارجية، وتخطط للهجوم على إيران، فصلاً عن اجتياحها للجنوب اللبناني في صراع مفتوح مع حزب الله، وكذلك مواجهتها لهجمات بطائرات مسيرة قادمة العراق واليمن، بالإضافة إلى وجودها في غزة في حرب مستمرة مع حماس.

وقالت منظمة نجمة داوود الحمراء إن طواقمها الطبية قدمت العلاج الطبي في مكان الحادث لتسعة أشخاص أصيبوا بإصابات متفاوتة.

أصيب شخص واحد بجروح خطيرة وتم علاجه في مكان الحادث،

وأضافت نجمة داوود الحمراء أنها نقلت إلى المركز الطبي سوروكا في بئر السبع شخصا في حالة متوسطة إلى خطيرة، وأربعة أشخاص في حالة متوسطة، وثلاثة أفراد أصيبوا بجروح طفيفة.

فقد تم تقديم ​​العلاج الأولي في مكان الحادث لشابة أصيبت بجروح خطيرة وتم نقلها لاحقًا إلى المستشفى، وأضاف البيان :"عالجنا امرأة أخرى كانت في حالة حرجة وأربعة أشخاص أصيبوا بجروح متوسطة وخفيفة إلى متوسطة. بالإضافة إلى ذلك، ساعدنا في مكان الحادث العديد من الأشخاص الذين عانوا من صدمة بسبب طبيعة الحادث".

وتم القضاء على المهاجم، بحسب وكالة الدفاع الصاروخي، وأضافت الشرطة أن قوات كبيرة تواجدت في مكان الحادث.

