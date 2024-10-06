إيلاف من لندن: قال السفير اللبناني في المملكة المتحدة إن زعيم حزب الله الذي اغتيل حسن نصر الله وافق على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع قبل وقت قصير من مقتله.

ومع بدء هجوم إسرائيل ضد أهداف حزب الله في لبنان الشهر الماضي، كانت هناك آمال عامة في التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار، حيث كانت الولايات المتحدة وفرنسا متفائلتين بشأن التوصل إلى اتفاق.

لكن الإسرائيليين رفضوا أي جهود بعد ساعات واستمرت الغارات الجوية على لبنان منذ ذلك الحين - مع قيام حزب الله أيضًا بإطلاق الصواريخ بانتظام على إسرائيل.

وحين سئل السفير رامي مرتضى من جانب قناة (سكاي نيوز) البريطانية عما إذا كانت الشائعات التي تفيد بأن زعيم حزب الله الراحل قد دعم وقف إطلاق النار صحيحة، قال "نعم" وأن الحكومة اللبنانية - التي لا تديرها الجماعة المسلحة - وافقت على المخطط.

مخطط اميركي بريطاني

وقال "نعم، لقد عبرنا عن موافقتنا على هذا المخطط الذي وضعته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و15 دولة أخرى".

وأضاف: "للأسف، ماذا حدث أيضاً عندما وصل نتلنياهو إلى نيويورك؟ لقد رفض كل هذه الخطة للسلام وما زال يفعل ذلك".

وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أنه كان من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار وأن اغتيال السيد نصر الله أفسده، قال: "هذه حقيقة معروفة للجميع، لقد اختاروا العنف".

وقال السفير اللبناني إن هناك "طريقة دبلوماسية" "لمعالجة المخاوف".

وقالت إسرائيل إن 60 ألف من السكان اضطروا إلى الإخلاء في الشمال هرباً من هجمات حزب الله الصاروخية المنتظمة عبر الحدود مع لبنان.

وقال السفير مرتضى: "نحن نتعامل مع الحكومة الإسرائيلية المحرضة على الحرب، لقد اختاروا طريق العنف، ومعاملة شعب بأكمله بوحشية".

ووصف إسرائيل بأنها دولة "لا تعرف سوى القتل وهي غير قادرة على تحقيق السلام".