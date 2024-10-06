إيلاف من الرباط : ترأس ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن، السبت بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة،نهائي الدورة السابعة من الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للتبوريدة( الفروسية التقليدية)،التي نظمت في إطار الدورة الخامسة عشرة لمعرض الفرس .

ولدى وصوله إلى مركز المعارض،وجد الأمير مولاي الحسن في استقباله مولاي عبد الله العلوي، رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضة الفروسية، قبل أن يستعرض تشكيلة من الحرس الملكي .

بعد ذلك، التحق الأمير مولاي الحسن بالخيمة الأميرية، حيث تابع أطوار نهائي الدورة السابعة من الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للتبوريدة، التي عرفت مشاركة 18 سربة تمثل مختلف جهات المملكة.

وفي ختام هذه المنافسات، سلم الأمير مولاي الحسن الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للتبوريدة لفرسان سربة المقدم شرف البحراوي (جهة مراكش-آسفي)، والجائزة الثانية لسربة المقدم عبد الغني بنخدة من جهة بني ملال-خنيفرة، والجائزة الثالثة لسربة المقدم حميد سرفاق من جهة مراكش-آسفي.

عقب ذلك، أخذت لولي العهد الأمير مولاي الحسن صورة تذكارية مع أعضاء السربات الثلاث الفائزة في هذه المسابقة التي تحتفي بهذا النمط الرياضي التراثي، الذي تم إدراجه منذ سنة 2021، ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”.

ويتم تنقيط السربات المشاركة في منافسات “الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للتبوريدة” بناء على معايير يحددها حكام الجامعة الملكية المغربية لرياضة الفروسية، والذين يأخذون بعين الاعتبار انسجام حركات الفرسان، وإيقاع جري الأحصنة، وحركة البنادق، وتوقيت الطلقة، والأزياء التقليدية والسروج.

كما يجري تقييم الفرسان بناء على درجة التنسيق والتواصل، والتحكم في الجواد، إلى جانب المظهر العام للفارس وحصانه.