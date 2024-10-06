إيلاف من واشنطن: في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست يوم السبت، قال مسؤولون مجهولون في حركة حماس إن السنوات التي سبقت هجوم حماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) دفعت زعيم حماس يحيى السنوار إلى تبني استراتيجية جديدة للاعتماد على الذات.

التحليل "الصادم" في معلوماته الذي نشرته نيويورك تايمز السبت جاء بمناسبة الذكرى الأولى لهجمات حماس على اسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وهي الهجمات التي ترتب عليها تغيير الكثير من المعادلات في الشرق الأوسط، ولاتزال هذه التغييرات جارية على قدم وساق.

كان إعداد وبناء "متاهة" حماس من الأنفاق في غزة جزءا لا يتجزأ من خطة مهاجمة إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، وهو الهجوم الذي أُعلن عنه لضيوف السنوار قبل ستة أشهر من الهجوم، بحسب ما قاله المشاركون في الاجتماع لصحيفة واشنطن بوست في أول اعتراف من هذا القبيل.

أطول من مترو نيويورك

وبحسب الصحيفة فإن تكلفة نظام الأنفاق تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، ويقال إنه يمتد لمسافة 300 ميل، أي أطول من مترو أنفاق مدينة نيويورك أو ما يعادل المسافة من تل أبيب إلى جنوب تركيا.

وقال السنوار، بحسب أحد المشاركين في الاجتماع، "ستكون هناك مفاجأة".

الأسلحة .. "صنع في غزة"

وفي إطار الاستعداد لمرحلة "المقاومة" التي أعقبت هجمات السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، استثمرت قيادة حماس في ضمان قدرة الجماعة على تصنيع ترسانتها الخاصة. ويقال إن هذا التبصر مكن قادة الجماعة من الصمود في معركة استمرت عاماً كاملاً مع الدولة اليهودية.

مصانع الأسلحة تحت الأرض

وقال غازي حمد عضو المكتب السياسي لحركة حماس في غزة في مقابلة مع الصحيفة: "لقد نجحنا في تحويل مصانع التصنيع إلى مصانع تحت الأرض، لأننا كنا نعلم أنه في يوم من الأيام سوف تُغلق كل القنوات".

وقال مسؤولون لصحيفة واشنطن بوست إن الشبكات الموجودة تحت الأرض، فضلاً عن تصنيع الأسلحة وتخزينها، كانت بمثابة شبكة اتصالات ومستودعات إمدادات وأنظمة طرق سريعة وخطوط أنابيب لوجستية وملاجئ للقنابل ومستشفيات ميدانية.

كما تحولت إلى فخاخ للجنود وسجون لبعض الرهائن المتبقين الذين اختطفوا في السابع من تشرين الأول (أكتوبر).

نسبة قليلة من الأسلحة "صنع في إيران"

ولم يعثر محققو جيش الدفاع الإسرائيلي إلا على عدد قليل من الأسلحة المصنوعة في إيران. وبدلاً من ذلك، اكتشفوا ورش عمل صغيرة تستخدم الأنابيب والمواد الكيميائية الزراعية التي تم جمعها وتحويلها إلى مكونات أسلحة.

وعبر المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون عن شعورهم بالدهشة إزاء حجم أنفاق حماس الجديدة ـ التي يطلق عليها اسم "مترو غزة".

وقال مسؤولون في جيش الدفاع الإسرائيلي لصحيفة واشنطن بوست إنهم اعتقدوا في البداية أن المخبأ الذي أنشأته حماس يبلغ عمقه نحو 30 قدما. ولكن عمليات البحث الإضافية كشفت عن فتحات تمتد إلى عمق 120 قدما تحت الأرض (أكثر من 35 متراً)، وهو ما يعطي نظرة ثاقبة للجهود المكثفة التي يتعين على القوات الإسرائيلية أن تبذلها لتحديد موقع شبكة أنفاق حماس وتدميرها.

150 كيلو متراً من الأنفاق!

"قال مسؤول سابق في مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة زار الأنفاق التي حفرتها حماس كضيف على جيش الدفاع الإسرائيلي: "كانت عيونهم منتفخة. لم يكن لديهم أي فكرة عن المتاهة. هل يمكنك أن تتخيل 150 كيلومترًا من الأنفاق؟ كان الواقع أكبر بعدة مرات".

وقال حمد "في غزة كنا نعمل ليل نهار، نهاراً وليلاً، 24 ساعة في اليوم. كنا نستعد كثيراً، وليس لسنة أو سنتين".

وقال دانا سترول، نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث الأولى من إدارة بايدن: "لم يفهم أحد مدى اتساع الأنفاق، أو أن هناك العديد من أنواع الأنفاق المختلفة".

استراتيجيات حماس السابقة

وفي الحروب السابقة، كانت حماس تهرب الأسلحة عبر الأنفاق وفي كثير من الحالات، كانت تعيد فتح الأنفاق التي أغلقتها قوات جيش الدفاع الإسرائيلي.

وعلى النقيض من المعارك السابقة، قال محللون استخباراتيون للصحيفة إنه في الفترة التي سبقت السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، وجدت الأسلحة طريقها إلى غزة فوق الأرض ــ من خلال المعابر الحدودية التي تحرسها كل من مصر وإسرائيل.

سلسلة التمويل السرية الداعمة لحماس

ورغم أن سياسة حماس القائمة على الاعتماد على الذات دفعت المجموعة إلى تصنيع أسلحتها بنفسها، فإن ذلك لم يكن من دون دعم من أطراف خارجية.

وقال مسؤولون لم يكشف عن هوياتهم لصحيفة واشنطن بوست إن المجموعة جمعت عشرات الملايين من الدولارات، بعضها فقط من إيران. واعترف مسؤولون في المجموعة على الفور بشرط عدم الكشف عن هوياتهم بأن حماس قامت أيضاً باختلاس أموال المساعدات، والتبرعات الخيرية، وعائدات الضرائب، وودائع المساهمين المسروقة من البنوك في غزة.

وقال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي للصحيفة الأميركية إن طهران دعمت الجماعة "الإرهابية" من خلال تسهيل سفر أعضائها إلى إيران، حيث تلقوا تدريبات.

وشهدت حماس أيضا مغادرة أعضاء من غزة للتوجه إلى لبنان، حيث أفادت التقارير أن إيران أنشأت غرفة عمليات هناك لتبادل الاستراتيجية العسكرية والمعلومات التقنية.

وكشف حمد أنه بالإضافة إلى الأموال والتدريب، يتم شحن بعض مكونات الأسلحة من خارج غزة. وأضاف أن أشياء مثل الأدوات الآلية والمواد الكيميائية الزراعية المستخدمة في صنع المتفجرات إما كانت مصنفة للاستخدام المدني أو مخبأة داخل شحنات من المواد الغذائية أو غيرها من السلع اليومية.

وقال "نحن في وضع يفرض علينا القيام بكل شيء وجمع كل شيء. نحن نواجه دولة خطيرة للغاية، ولديها الكثير من التكنولوجيا والأسلحة. ليس من السهل محاربة إسرائيل. كنا نعرف هذه المعادلة جيدا".

ترسانة حماس

وذكرت تقارير أن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي قدروا أن 80% من أسلحة حماس يتم تصنيعها الآن في غزة، على الرغم من أن الصحيفة ذكرت أنه من المرجح أن يكونوا قد استلهموا ذلك من التأثيرات الإرهابية المحيطة في المنطقة.

تعتمد حماس بشكل كبير على الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، مثل صاروخ M-75، الذي يقال إنه قادر على ضرب أهداف تصل إلى تل أبيب. ويستند صاروخ M-75 إلى صاروخ فجر-5 الإيراني.

صاروخ القسام هو الأساس

وتستخدم حماس عادة صاروخ "القسام"، وهو صاروخ طورته الحركة قبل أكثر من عشرين عاماً. وهو مصنوع من أنابيب المياه الفولاذية ومملوء بالمتفجرات المصنوعة من أسمدة نترات البوتاسيوم.

في حين أن عددا قليلا من الصواريخ يضرب إسرائيل بالفعل، فإن صواريخ القسام لا تكلف سوى بضع مئات من الدولارات لإنشائها، في حين أن القبة الحديدية الإسرائيلية تكلف 50 ألف دولار لإطلاق كل صاروخ منها لإسقاطها.

حماس تخطط ليوم قيامتها

وقد أدت الحرب التي استمرت لمدة عام مع إسرائيل إلى القضاء على 15 ألفًا من إرهابيي حماس، وفقًا لمسؤولي الاستخبارات الإقليميين الذين نقلت عنهم صحيفة واشنطن بوست. كما تم تدمير العديد من الأنفاق التي تقدر بنحو 5700 نفق.

ورغم الوضع الحالي لحركة حماس، فإن الخطط جارية بالفعل لاستعادة الجماعة لقوتها، على الرغم من هدف الحرب الذي حدده رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للقضاء الكامل على الجماعة الإرهابية.

وقال حمد إن السنوار خصص قدرا كبيرا من التخطيط لضمان قدرة الجماعة الإرهابية على إحياء نفسها بعد رد إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) والذي توقع السنوار أن يكون كبيرا.

ويعتقد أن الأموال التي تم تحويلها من أجل عودة حماس وصلت إلى مئات الملايين من الدولارات نقدًا وعملات مشفرة.

وزعم حمد أنه على الرغم من جهود إسرائيل، فإن الجماعة الإرهابية لا تزال لديها "قنوات" لتحويل الأموال منها.

وعلى الرغم من الأموال الكبيرة التي تمتلكها حركة حماس، فإن بعض الموظفين المدنيين في غزة، والبالغ عددهم 50 ألف موظف، لم يتلقوا سوى نصف رواتبهم، وقال البعض إنهم لم يتلقوا رواتبهم على الإطلاق.

لقد تسببت الحرب في خسائر كبيرة للمدنيين الفلسطينيين في غزة، حيث فقد العديد منهم منازلهم أو قُتل أقاربهم أثناء الغارات على حماس، التي تتواجد في مناطق مدنية. ووفقاً لمحللين عرب، فإن هذه الخسائر قد تساهم أيضاً في جهود تجنيد حماس.

وقال مسؤول استخباراتي عربي كبير "لا يوجد نقص في المتطوعين الشباب. ربما لا يتمتعون بتدريب جيد، ولكنهم سيساعدون حماس في تعويض خسائرها. هؤلاء هم الناس الذين فقدوا عائلاتهم، ولديهم دافع واحد: الانتقام".

وفي استغلال لهذا الوضع، بدأت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في الترويج للتمرد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كلمات تحذيرية

وبحسب التقارير، كان السنوار، في خطاباته العامة ومناقشاته الخاصة، يتباهى بالمعركة القادمة والأعمال المكثفة التي تقوم بها حماس.

"سنأتيكم إن شاء الله طوفانًا هادرًا"، هكذا هدد السنوار في تجمع لأنصاره في غزة في 14 كانون الأول (ديسمبر) 2022. "سنأتيكم بصواريخ لا نهاية لها. سنأتيكم بطوفان لا حدود له من الجنود. سنأتيكم بملايين من شعبنا، مثل المد والجزر المتكرر".

وقال أبو حمزة (الاسم الحركي)، 33 عاما، وهو أحد قادة حماس في مدينة جنين بالضفة الغربية، للصحيفة إن السنوار كان يريد تعكير صفو الوضع الراهن في إسرائيل و"تأكد من توافر الأموال والمواد هناك لسنوات عديدة".

وأضاف حمزة أن "حماس استعدت لهذا الأمر بشكل جيد للغاية"، مضيفاً أن "حماس كانت تخفي الأسلحة داخل الأنفاق وتصنعها بنفسها".