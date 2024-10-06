اندلعت الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2023، حين شنّت حركة حماس الفلسطينية هجوما مفاجئا وواسع النطاق على إسرائيل.

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وقُتل نحو 1200 شخص خلال هجوم حماس، واختُطف نحو 250 رهينة إسرائيلية ونُقلوا إلى قطاع غزة.

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وردّت إسرائيل بقصف قطاع غزة في اليوم ذاته، لتدخل الحرب الآن في عامها الثاني.

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خلال عام من الحرب واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مظاهرات داخلية حاشدة تطالبة بإبرام صفقة لتبادل الرهائن مع حماس، كما طالبه المتظاهرون مرارا بالاستقالة من منصبه وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

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في يوليو/ تموز 2024، أقدمت إسرائيل على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال زيارته للعاصمة الإيرانية طهران، فيما اعتبر ضربة ليس لحماس فقط وإنما لإيران أيضا.

AFP

وأسفر القصف الإسرائيلي المستمر على مدار عام عن دمار غير مسبوق وشبه كامل في قطاع غزة.

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ولقي عشرات الآلاف من الفلسطينيين مصرعهم بنيران القصف الإسرائيلي، أغلبهم من النساء والأطفال، حسب مصادر فلسطينية ومنظمات حقوقية.

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واختارت حركة حماس خلال وقت قصير يحيى السنوار زعيماً لها خلفاً لإسماعيل هنية، في خطوة اعتبرها مراقبون تدل على قوة وتماسك الحركة.

AFP

وأصبح جميع سكان قطاع غزة تقريبا، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، نازحين، ونزح بعضهم عن ديارهم وأماكنهم عدة مرات.