إيلاف من لندن: أعلن اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر سيشارك في قمة مع الرئيس الأميركي جو بايدن والزعيمن الفرنسي والألماني في برلين يوم السبت المقبل.

وقال المتحدث باسم السير كير إن القادة سيناقشون في اجتماع دول "الرباعية" "التطورات المثيرة للقلق" في الشرق الأوسط والوضع في أوكرانيا. وتم تنظيم الاجتماع ليتزامن مع زيارة السيد بايدن الرسمية لألمانيا.

تم الإعلان عن الاجتماع باعتباره اجتماعًا لمجموعة (رامشتاين) التي تضم أكثر من 40 دولة تزود كييف بالأسلحة، والتي سميت على اسم اجتماعها في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا في عام 2022 لمناقشة القدرات الدفاعية الأوكرانية بعد غزو روسيا.

تحقيق السلام

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كير كان أكد يوم أنس الإثنين أن بلاده لن "تتوانى في السعي لتحقيق السلام"، في تصريحات أدلى بها الإثنين، في الذكرى السنوية الأولى للهجوم "الفظيع" التي شنّته حركة على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال ستارمر في بيان على منصة (إكس): "لن نتوانى في سعينا لتحقيق السلام، وفي هذا اليوم الأليم والحزين، نقوم بإحياء ذكرى الذين فقدناهم ونظلّ على تصميمنا باستعادة الذين ما زالوا محتجزين رهائن، ومساعدة أولئك الذين يعانون وضمان مستقبل أفضل لمنطقة الشرق الأوسط".

وبعد عام على الهجوم الذي أشعل فتيل الحرب في غزة، وفي حين امتد الصراع إلى لبنان مع حزب الله، أعرب ستارمر عن قلقه من رؤية الشرق الأوسط "على حافة الهاوية" و"الخطر الداهم لاندلاع حرب إقليمية".

عام المعاناة

وقال أمام مجلس العموم "لا يمكن للمنطقة أن تتحمل عامًا آخر مثل هذا العام. لقد عانى المدنيون من جميع الأطراف الكثير. على جميع الأفرقاء الابتعاد عن حافة الهاوية والتحلي بالشجاعة لضبط النفس. لا حل عسكريًا لهذه التحديات".

وذكر أنه خلال هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي "قُتل 15 مواطنًا بريطانيًا بوحشية وتوفي آخر في الأسر".

ودعا مجددًا إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة، والعودة "غير المشروطة" للرهائن في غزة، ووصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.