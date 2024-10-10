يتزايد الحديث في الفترة الأخيرة عن قوات يونيفيل الأممية في لبنان في ظل الغزو الإسرائيلي الأخير لجنوب لبنان وما سبقه من تصعيد بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

فما هي قوات اليونيفيل؟ ولماذا تشكلت في الأساس؟ وما دورها الحالي؟

تأسست بعثةُ حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على حدود جنوب لبنان، التي تعرف اختصارا بـ"يونيفيل"، في أواخر السبعينيات على خلفية المساعي الدولة لوقف المواجهات التي جرت بين إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة في جنوب لبنان، والغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978.

فقد نص قرار مجلس الأمن رقم 425 الصادر في العام نفسه على إرسال قوات دولية استجابة لطلب الحكومة اللبنانية، بحيث تخضع تلك القوات للسيطرة الأممية لتعمل في جنوب لبنان بقصد التحقق من انسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة السلام والأمن الدوليين، والتعاون مع حكومة لبنان لتأمين حدود آمنة ومستقرة وعودة سلطتها الفاعلة إلى المنطقة.

وتولت قوات يونيفيل المتعددة الجنسيات مهامها في 23 مارس أذار 1978 بوصول وتمركز أولى طلائعها لتشغل فيما بعد مواقعها في أرجاء الجنوب.

ومنذ ذلك التاريخ، يصوّت مجلس الأمن في الأمم المتحدة المؤلف من خمسة عشر عضوًا ، خمسة منهم دائمون، سنويا على تجديد ولاية تلك البعثة.

تم تعديل المهمة ومستوى حمايتها مرتين تماشيا مع التطورات؛ في عام 1982 عندما اجتاحت إسرائيل بيروت، وكذلك في عام 2000 عندما تم الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني

أسفر ذلك الانسحاب عن رسم خط مؤقت رسمته الأمم المتحدة عام 2000 عرف بالخط الأزرق ويفصل لبنان عن إسرائيل وهضبة الجولان وتنتشر عناصر يونيفيل على طول ذلك الخط الموضوع تحت وصايتها ضمانا لعدم انتهاكه.

وأرسلت يونيفيل خريطة تبين ما عرف بـ"الخط الأزرق" للحكومتين اللبنانية والإسرائيلية وتطالبهما الالتزام به. ويمثل أي اجتياز غير مصرح به للخط الأزرق برا أو جوا من أي جانب خرقا لقرارات مجلس الأمن .

وفي العام 2006 وبعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله، تبنى مجلس الأمن القرارُ الأممي رقم 1701، الذي يعزز التفويض الممنوح لـ اليونيفيل بالإضافة إلى دعوته لوقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ووضع نهاية للحرب التي استمرت 34 يوماً حينها.

في الفترة التي سبقت الحرب، استطاعت قوات اليونيفيل احتواء المناوشات والخروقات الحدودية التي تحدث بين فينة وأخرى بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وكانت دائما ما تستخدم مساعيها الحميدة لاستعادة الهدوء ولم يكن في الحسبان أي منعطف خطر وقيام "حرب كاملة" على حد ما ورد على لسان ضابط ارتباط بكتائب يونيفيل التي عاصرت تلك الفترة، بحسب موقع هذه القوات، على الإنترنت.

يقول ذلك الأخير "في صيف عام 2006، كانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان قد خفضت حجمها إلى قوة أصغر بكثير قوامها نحو 2000 شخصا، بمن فيهم الأفراد العسكريون والمدنيون المشاركون على السواء. وكان مستقبل القوة وانسحابها المتوقع المفترض هو الشغل الشاغل لكافة المنخرطين بها الذين كانوا يترقبون عودةً قريبة لديارهم".

وبرغم التوقعات وقتها بتقليصها إلا أنه تم تعزيز قواتها وتوسعت مهامها لتشمل إلى جانب المهام الأخرى، مراقبة وقف الأعمال العدائية، ومرافقة ودعم القوات اللبنانية في عملية الانتشار في جنوب لبنان، والإشراف على وصول المعونات للسكان المحليين والعودة الطوعية الآمنة للنازحين.

قوة اليونيفيل البحرية

Getty Images قوات إيطالية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تتخذ مواقعها في بلدة الناقورة الساحلية على الحدود اللبنانية في 9 أيلول سبتمبر 2006 .

تنتشر قوة اليونيفيل البحرية منذ تشرين الأول أكتوبر 2006 على امتداد الساحل اللبناني لدعم القوات البحرية اللبنانية في مراقبة المياه الإقليمية وتأمين السواحل اللبنانية ومنع تهريب الأسلحة عن طريق البحر.

انتشرت قوة اليونيفيل البحرية بناء على طلب من الحكومة اللبنانية ووفقاً لبنود قرار مجلس الأمن الدولي 1701.

وهذه القوة البحرية هي الأولى من نوعها في تاريخ بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وكان لنشرها بعد نزاع تموز يوليو- آب أغسطس 2006 الأثر الكبير في دفع إسرائيل لرفع حصارها البحري الذي فرضته آنذاك على لبنان.

ثمة جانب آخر مهم لما تقوم به قوة اليونيفيل البحرية يتمثل في مساهمتها في تدريب البحرية اللبنانية.

ووصف مجلس الأمن عمليات اليونيفيل البرية التي تُنفذ بالتعاون مع القوات المسلحة اللبنانية، بأنها ساعدت في خلق "بيئة إستراتيجية جديدة في جنوب لبنان".

النطاق الجغرافي والدول المساهمة

BBC جندي فرنسي من خبراء نزع الألغام التابعين لليونيفيل في جنوب لبنان.

تنتشر قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل في جنوب لبنان، ما بين نهر الليطاني شمالا والخط الأزرق جنوبا ومن الغرب تنتشر بحريا على امتداد الساحل اللبناني بأكمله وصولا للحدود الجنوبية الشرقية ناحية مزارع شبعا المتنازع عليها. ويقع مقرها في بلدة الناقورة.

وبالنسبة للقوات العاملة في اليونيفيل يشير الموقع الرسمي إلى أن عددها ناهز الـ 10,500 جندي اعتبارًا من 2 أيلول سبتمبر 2024، من 50 دولة مساهمة.

ومن أبرز الدول المشاركة في عمليات اليونيفيل البرية أو البحرية فإنها على التوالي بحساب حجم المساهمة:

إيطاليا (1,068)

إندونيسيا (1,231)

الهند (903)

نيبال (876)

غانا (873)

ماليزيا (833)

إسبانيا (676)

فرنسا (673)

أيرلندا (370)

الصين (418)

بولندا (213)

فنلندا (205)

كمبوديا (185)

صربيا (182)

النمسا (165)

اليونان (131)

سريلانكا (126)

تنزانيا (125)

بنجلاديش (120)

ألمانيا (112)

تركيا (92)

السلفادور (52)

مولدوفا (32)

بروناي (29)

المجر (15)

البرازيل (11)

مالطا (9)

جمهورية مقدونيا الشمالية (5)

منغوليا (4)

سيراليون (3)

لاتفيا (3)

الأرجنتين (3)

كينيا (3)

قبرص (2)

زامبيا (2)

غواتيمالا (2)

المملكة المتحدة (1)

كرواتيا (1)

كولومبيا (1)

ملاوي (1)

هولندا (1)

كازاخستان (1)

بيرو (1)

فيجي (1)

أوروغواي (1)

إستونيا (1)

نيجيريا (1)

قطر (1)

أرمينيا (1)

قائمة المهام

Reuters أحد مراكز مراقبة اليونيفيل في الجنوب اللبناني. تتمثل أبرز مهام قوات اليونيفيل في: تأمين مراقبة الخط الأزرق على مدى الساعات الـ24 يوميا

تحافظ اليونيفيل على مزيج من العمليات المتحركة والثابتة بحيث تجوب دورياتها المنتظمة الأرض، وتمشط حتى الأودية والممرات الرئيسية والصغيرة. كما أن مروحياتها تتفقد الأوضاع من الجو. ذلك بالإضافة لوجود نقاط تفتيش تزرعها على الطرق إلى جانب مراكز مراقبة ثابتة على امتداد منطقة عملياتها.

وتتمثل أولوية يونيفيل بصفة خاصة في ضمان احترام الخط الأزرق باستمرار وحماية السكان وضمان الاستقرار والحيلولة دون أي تصعيد محتمل والحفاظ على وقف إطلاق النار وهو ما تلعب قوة التدخل السريع في اليونيفيل المزودة بالذخيرة الحية دوراً هاماً في ضمانه. فهي لديها السلطة والقدرة على الرد باستخدام القوة على الأعمال العدائية وحق الدفاع عن النفس في مناطق انتشارها. لكن بالرغم من ذلك فقد بلغ عدد الوفيات – التي حدثت لأسباب مختلفة- في صفوف اليونيفيل منذ تأسيسها أكثر من 320، ووقعت إصابات في صفوفها.

في عام 2022، طهّر خبراء نزع الألغام التابعون لليونيفيل 25,479 متراً مربعاً من الأراضي ودمّروا 5571 لغماً مضاداً للأفراد وفق ما ورد عنهم.

تقوم اليونيفيل أيضا بإجراء تدريبات ومناورات مشتركة مع القوات المسلحة اللبنانية، ليس فقط عسكريا بل وعلى الإخلاء الطبي والاستجابة للكوارث الطبيعية وغيرها.

وفي الوقت نفسه، تواصل اليونيفيل حث المجتمع الدولي على تكثيف جهوده لمزيد من المساعدة المادية والتقنية للجيش اللبناني.

إن للعمليات المنسقة مع القوات المسلحة اللبنانية هدف مزدوج: الأول تكتيكي لضمان الأمن، والثاني لدعم القوات المسلحة اللبنانية على أمل تنفيذ المزيد والمزيد من المهام المعقدة وتولي السيطرة التكتيكية على الأراضي اللبنانية بدون مرافقة.