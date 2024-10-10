إيلاف من دبي : اجتاح إعصار ميلتون السواحل الغربية لولاية فلوريدا، مساء الأربعاء، بوحشية لا مثيل لها، مصحوباً برياح عاتية وأمطار غزيرة ألحقت دماراً واسعاً في المناطق المتضررة. ومع اقترابه من اليابسة قرب "سيستا كي" في منطقة ساراسوتا، بلغت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار 195 كيلومتراً في الساعة، وفقاً للمركز الوطني الأميركي للأعاصير، مما تسبب في تدمير البنية التحتية والمباني السكنية على نطاق واسع.



منطقة ساراسوتا في فورت مايرز، فلوريدا: رياح وأمطار وانقطاع للتيار الكهربائي مع وصول إعصار ميلتون إلى اليابسة 09 أكتوبر 2024 : اجتاح إعصار ميلتون السواحل الغربية لولاية فلوريدا، مساء الأربعاء، بوحشية لا مثيل لها، مصحوباً برياح عاتية وأمطار غزيرة ألحقت دماراً واسعاً في المناطق المتضررة. ومع اقترابه من اليابسة قرب "سيستا كي" في منطقة ساراسوتا، بلغت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار 195 كيلومتراً في الساعة، وفقاً للمركز الوطني الأميركي للأعاصير، مما تسبب في تدمير البنية التحتية والمباني السكنية على نطاق واسع.منطقة ساراسوتا في فورت مايرز، فلوريدا: رياح وأمطار وانقطاع للتيار الكهربائي مع وصول إعصار ميلتون إلى اليابسة 09 أكتوبر 2024

تدمير البنية التحتية وانقطاع الكهرباء

كان لسرعة الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة أثر مدمر، إذ تسببت في انهيار المنازل والمباني، خاصة في المناطق السكنية ذات المنازل المتنقلة، مما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 2.5 مليون منزل في فلوريدا. وتزامن هذا الدمار مع مرور أسبوعين فقط على إعصار هيلين المدمر، الذي ترك بصمة عميقة في المنطقة.



سيارة تقطعت بها السبل بعد وصول إعصار ميلتون إلى اليابسة في براندون، فلوريدا، في 9 أكتوبر 2024

أعاصير محلية تزيد من شدة الأزمة

رافق إعصار ميلتون ما لا يقل عن 19 إعصاراً محلياً، مما أدى إلى تدمير كامل لنحو 125 منزلاً، معظمها منازل متنقلة، في مناطق عديدة. وكانت هذه الأعاصير المفاجئة بمثابة ضربة قاضية للعديد من المناطق التي تعاني بالفعل من آثار الأعاصير السابقة، مضيفة دماراً مضاعفاً إلى مشهد الكارثة.



سقف منهار في الفناء الخلفي لمنزل بولاية فلوريدا عقب وصول الإعصار الى مدينة فورت مايرز

خسائر بشرية وإعلان حالة الطوارئ

خلّفت الأعاصير المحلية وراءها خسائر بشرية جسيمة، حيث قُتل شخصان ودُمر ما يقرب من 100 منزل في مدينة فورت بيرس على الساحل الشرقي للولاية. وفي ظل هذه الأزمة المتفاقمة، أعلنت السلطات حالة الطوارئ في منطقة خليج تامبا، التي شهدت فيضانات هائلة بسبب الأمطار المصاحبة للإعصار، مما هدد حياة السكان وأدى إلى إجلاء بعض الأحياء المتضررة.



جهود الإغاثة واستعداد الحكومة

في ظل هذه الظروف الكارثية، أعلن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس عن جاهزية أكثر من 50 ألف عامل كهرباء للبدء فوراً في إعادة التيار الكهربائي بمجرد تراجع قوة الإعصار. من جانبه، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن استعداد الحكومة الفدرالية لنشر قوات عسكرية لدعم جهود الإغاثة والإنقاذ، في استجابة سريعة للأزمة التي تأتي بعد أقل من أسبوعين على إعصار هيلين.



الإعصار ميلتون، الذي وصفته السلطات الأميركية بـ"الخطر للغاية"، سواحليعيد إلى سكان فلوريدا ذكريات مريرة لم يمضِ عليها سوى أسبوعين فقط في ظل هذه الظروف الكارثية، أعلن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس عن جاهزية أكثر من 50 ألف عامل كهرباء للبدء فوراً في إعادة التيار الكهربائي بمجرد تراجع قوة الإعصار. من جانبه، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن استعداد الحكومة الفدرالية لنشر قوات عسكرية لدعم جهود الإغاثة والإنقاذ، في استجابة سريعة للأزمة التي تأتي بعد أقل من أسبوعين على إعصار هيلين.الإعصار ميلتون، الذي وصفته السلطات الأميركية بـ"الخطر للغاية"، سواحليعيد إلى سكان فلوريدا ذكريات مريرة لم يمضِ عليها سوى أسبوعين فقط

خسائر مادية ضخمة

قدّر خبراء الأرصاد وشركات التأمين أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن إعصار ميلتون قد تتراوح بين 60 و75 مليار دولار، حيث شملت الخسائر المادية الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية المدمرة، بالإضافة إلى الأضرار الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي والفيضانات. ووصف أحد مصممي نماذج الكوارث في شركة "إنكي" للأبحاث هذا الحدث بأنه "واحد من أكبر الكوارث التي شهدتها فلوريدا منذ عقود".

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