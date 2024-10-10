شن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، غارتان في منطقة النويري وسط بيروت، ومنطقة رأس النبع، سُمع صداهما بشكل واسع في العاصمة اللبنانية، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأوضح مصدر أمني لبناني لرويترز أن الضربة الإسرائيلية على بيروت استهدفت شخصية واحدة على الأقل من حزب الله.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل 11 شخصا وإصابة 48 على الأقل في الغارتين.

الغارة الاولى في بيروت استهدفت الطبقة الثالثة من مبنى مؤلف من 8 طبقات في طلعة النويري، أما الغارة الثانية استهدفت مبنى مؤلفا من 4 طبقات في منطقة "البسطا الفوقا" وانهار بشكل كامل، بحسب الوكالة الرسمية.

وهذه ثالث ضربة تستهدف أحياء في قلب العاصمة اللبنانية خارج حدود الضاحية الجنوبية منذ 23 سبتمبر/أيلول، وتعد النويري منطقة سكنية ومكتظة بحركة السير.

وكانت أولى تلك الضربات في 30 سبتمبر/أيلول حين استهدفت إسرائيل عناصر في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في حي الكولا الواقع قرب الطريق الذي يربط العاصمة بمطار بيروت الدولي.

أما الضربة الثانية استهدفت مقرا في حي الباشورة للهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله في 2 أكتوبر/تشرين الأول.

وتشنّ إسرائيل بشكل شبه يومي غارات تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، لكنّ نادرا ما تستهدف الضربات قلب العاصمة.