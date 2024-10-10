إيلاف من بيروت: نفى مصدر في حزب الله مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف القيادي في حزب الله وفيق صفا مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق بالحزب، قائلا لقناة الميادين: "عملية الاغتيال في بيروت فشلت، ونجاة الحاج وفيق صفا".

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني لبناني قوله ان الضربة الإسرائيلية على وسط بيروت استهدفت شخصية بارزة واحدة على الأقل في حزب الله.

ومن جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هدف الغارات على العاصمة اللبنانية بيروت هو القيادي في حزب الله وفيق صفا مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق بالحزب.

وقال مصدران أمنيان، لوكالة "رويترز" للأنباء، أن هناك قتيلين على الأقل بالإضافة إلى إصابة 9 آخرين في الغارة الإسرائيلية على وسط بيروت.

وقال شهود لوكالة "رويترز" إن عموداً من الدخان الكثيف شوهد وهو يتصاعد من وسط بيروت بعد سماع صوت صواريخ فوق المدينة".

وتشن إسرائيل غارات شبه يومية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، المعقل الأساسي لـحزب الله، لكن نادراً ما تستهدف ضربات قلب العاصمة.