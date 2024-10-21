إيلاف من بيروت: أبلغ رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكستين، أنه يمكن للبنان أن ينتخب رئيسا في الأسبوع الأول من الهدنة.

وأضافت المصادر أن بري أكد لهوكستين أن الرئيس المنتخب سيشرف على تطبيق القرار 1701 والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

وأوضحت هذه المصادر أن زيارة هوكستين خلصت إلى تراجع في المواقف الأميركية بشأن إدخال تعديلات على القرار 1701، حيث أن "أي تعديل للقرار 1701 يحتاج إلى موافقة روسية وصينية وأميركية.. ليس هناك بوارد خوض هذه المعركة حاليا".

وأكدت المصادر أن زيارة آموس هوكستين إلى بيروت لا تحمل حلا وهي تأتي في إطار المحاولة قبيل الانتخابات الأميركية، وفقاً لتقرير سكاي نيوز عربية.

وبعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري أكد هوكستين أن ربط مصير لبنان بنزاعات أخرى، في إشارة الى الحرب في غزة، "لم يكن وليس في مصلحة" اللبنانيين، مؤكدا رغبة بلاده بإنهاء المواجهة بين حزب الله وإسرائيل في "أسرع وقت ممكن".

وشدد هوكستين للصحفيين على أن "التزام الجانبين بالقرار 1701 ليس كافيا وربط مصير لبنان بصراعات أخرى ليس في مصلحة الشعب اللبناني.

وقبيل زيارة هوكستين إلى بيروت، كشفت تقارير إخبارية أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة طلباتها بشأن إنهاء الحرب في لبنان، بينما يقوم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بزيارة الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة المقبلة.



