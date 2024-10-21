إيلاف من لندن: قالت أجهزة الأمن الإسرائيلية إنها نجحت في تفكيك شبكة تجسس كانت تجمع معلومات لصالح إيران.

واضافت أنه تم اعتقال سبعة مواطنين إسرائيليين من شمال البلاد، بما في ذلك مدينة حيفا، بعد تحقيق أجراه جهاز (الشين بيت) والشرطة.

وقالت تقارير إن الاختراق الأمني ​​هو من بين أخطر الاختراقات التي شهدتها إسرائيل على الإطلاق. وقال مصدر كبير في الشين بيت لرويترز "التقييم هو أن نشاط أعضاء الشبكة تسبب في أضرار أمنية لأمن الدولة".

وقيل إن المشتبه بهم، الذين وصف اثنان منهم بأنهما قاصران، كلفوا من قبل عملاء إيرانيين بجمع معلومات استخباراتية في جميع أنحاء إسرائيل.

وذكر البيان أن الأهداف شملت محطة للطاقة في الخضيرة، بالإضافة إلى بطاريات القبة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ.

وقال إن لمشتبه بهم حصلوا على مئات الآلاف من الدولارات، تم معالجة جزء منها بالعملة المشفرة.