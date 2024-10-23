إيلاف من لندن: ألمح وزير الدفاع التركي إلى أن جماعة حزب العمال الكردستاني الإرهابية المسلحة ربما تكون وراء الهجوم الذي وقع اليوم الأربعاء دون تقديم أي دليل يدعم ادعائه.

وفي حين تناقلت وكالات الأنباء اول صورة لأحد المهاجمين، فإنه لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. وقال وزير الدفاع ياشار غولر "إننا نعاقب هؤلاء الأوغاد من حزب العمال الكردستاني في كل مرة"، دون أن يشارك في تفاصيل أخرى أو دليل لإثبات اقتراحه.

وأضاف "لكنهم لا يعودون إلى رشدهم أبدًا - سنلاحقهم حتى القضاء على آخر إرهابي".

وتُظهِر صور كاميرات المراقبة الأمنية للهجوم، التي بثتها شاشات التلفزيون، رجلاً يحمل حقيبة ظهر وبندقية هجومية.

ووفقًا لصور أخرى لم نعرضها بسبب طبيعتها الصادمة، كانت هناك امرأة واحدة على الأقل، تحمل بندقية هجومية، بين المهاجمين.

حزب العمال

ويقاتل حزب العمال الكردستاني المحظور (المعروف أيضًا باسم PKK) من أجل الحكم الذاتي في جنوب شرق تركيا منذ ثمانينيات القرن العشرين - حيث مات عشرات الآلاف خلال ذلك الوقت.

ويعتبر حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية من قبل تركيا وحلفائها الغربيين.

ويأتي الهجوم اليوم على منشأة دفاعية في أنقرة بعد يوم من إقدام زعيم حزب القوميين المتطرفين في تركيا - المتحالف مع أردوغان - على إثارة احتمال منح زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان إفراجًا مشروطًا إذا نبذ العنف وحل منظمته.

مخطط له جيدا

ويقول محللون إنه من الواضح أن الهجوم كان مخططًا له جيدًا - لكننا لا نعرف حتى الآن من كان وراؤه، وقال مراسل (سكاي نيوز)ا الدولي جون سباركس إن الهجوم اليوم على شركة دفاعية في أنقرة كان مخططًا له جيدًا بوضوح.

وأضاف: "إن الهجوم على هذا المجمع - الذي يقع شمال أنقرة، العاصمة التركية - يعطي كل مظهر من مظاهر التنظيم [والتخطيط] الجيد. كان المهاجمون مسلحين بشكل جيد بالتأكيد، كما تشير الصور التي تم نشرها من الموقع".

ويقول سباركس: "على الرغم من مشاركة الصور ومقاطع الفيديو من مكان الحادث، فإننا ما زلنا بعيدين عن معرفة من كان وراء الهجوم. ولم يعلن أحد مسؤوليته بعد".

أردوغان يدين

وعلى صلة، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحادث بأنه "هجوم دنيء يستهدف بقاء بلدنا، وسلام أمتنا، ومبادراتنا الدفاعية التي ترمز إلى مثالنا "تركيا المستقلة تمامًا".

وأشاد بقوات الأمن، التي "تدخلت بسرعة وحيّدت الإرهابيين".

وقال أردوغان: "يجب أن تعلم أمتنا أن الأيدي القذرة التي تمتد إلى تركيا سوف تنكسر بالتأكيد؛ وقال "لن يتمكن أي هيكل أو منظمة إرهابية أو بؤرة شريرة تستهدف أمننا من تحقيق أهدافها".

وقال: "سوف تستمر معركتنا ضد كل أنواع التهديدات الإرهابية وأنصارها بعزم وإصرار وبطريقة متعددة الأبعاد".

كما قال إنه سيصلي من أجل الأربعة الذين قتلوا في الهجوم، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين الأربعة عشر.