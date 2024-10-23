إيلاف من لندن: يتوجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والملك تشارلز الثالث إلى قمة الكومنولث لمناقشة تغير المناخ والنمو الاقتصادي، والمفارقة أنه لن يكون كل أصدقائهما حاضرين.

هذا الأسبوع، سيترأس الملك تشارلز الثالث قمة تضم 55 دولة مرتبطة بالطرفين المتهالكين للإمبراطورية البريطانية. وسيحضر اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث، الذي تستضيفه ساموا، وهو اجتماع كل عامين لزعماء الدول، رئيس الوزراء كير ستارمر.

ولكن نظرة سريعة على قائمة ضيوف هذا العام تسلط الضوء وتكشف حقيقة تقول إن سلطة الملكة البريطانية في الدعوة إلى الاجتماعات لم تعد كما كانت في السابق.

ويخطط رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وهما اثنان من أقوى رؤساء حكومات الكومنولث الذين من المفترض أن يحضروا القمة عادة، لتخطي قمة هذا العام لصالح مجموعة البريكس - وهو تجمع منفصل للدول النامية الكبرى يستضيفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في قازان، حيث يحضر الرئيس الصيني شي جين بينج أيضا.

وقال مسؤول في المفوضية العليا في لندن إن سريلانكا التي تتقدم بطلب الانضمام لمجموعة البريكس هذا الأسبوع لن ترسل رئيس وزرائها ولا وزير خارجيتها إلى ساموا.

ولن ترسل كندا، الحليف الوثيق للمملكة المتحدة والعضو في شبكة تبادل المعلومات الاستخباراتية القوية "العيون الخمس"، رئيس وزرائها أو وزير خارجيتها إلى اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث. وأكد مسؤول كندي أن رئيس وفدها سيكون المفوض السامي لأوتاوا لدى المملكة المتحدة.

حتى رحلة ستارمر - وهي الأولى له إلى المستعمرات البريطانية السابقة في نصف الكرة الجنوبي - تم اختصارها. وأكد مسؤول حكومي بريطاني أن رئيس الوزراء ألغى خططًا لإضافة توقف في أستراليا، حيث يخشى مساعدوه أن يبقيه ذلك في الخارج لفترة طويلة قبل الكشف عن حزمة إنفاق حكومية محورية في لندن الأسبوع المقبل.

وفي حديثه إلى الصحفيين على متن رحلته التي تستغرق 28 ساعة إلى ساموا مساء الثلاثاء، بدا ستارمر في حالة معنوية جيدة. لكنه تحدث عن وقت الرحلة الشاق للقمة في محادثات مع زملائه في البرلمان، حسبما قال اثنان منهم لصحيفة بوليتيكو. الرحلة التي يبلغ طولها 9400 ميل في كل اتجاه هي الأطول له منذ توليه منصبه.

"ليس ملكي"

كما يعاني الملك تشارلز البالغ من العمر 75 عامًا من وقت الرحلة الملحوظ، والذي - على الرغم من أنه لا يزال يتعافى من السرطان - تمكن على الأقل من الوصول إلى أستراليا قبل قمة هذا الأسبوع.

يظل تشارلز، رئيس الكومنولث رسميًا، ملكًا لـ 14 دولة باستثناء المملكة المتحدة

ولكن هنا أيضا يبدو الاتجاه الذي تسلكه بريطانيا أقل إيجابية فيما يتصل بالقوة الناعمة البريطانية. فقد أصبحت بربادوس جمهورية في عام 2021، وتخطط جامايكا لتحذو حذوها في العام المقبل.

اندلع الجدل مرة أخرى يوم الاثنين عندما قام أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأصليين بمقاطعة تشارلز في أستراليا ، صائحًا مرارًا وتكرارًا "ليس ملكي" وطالب: "أعطونا ما سرقته منا - عظامنا، جماجمنا، أطفالنا، شعبنا".

التعويضات تلوح في الأفق

إن الكومنولث نفسه، الذي تأسس قبل خمسة وسبعين عاماً، لا يظهر أي مؤشر على تفككه. فهو يظل من الناحية النظرية بمثابة نادي شبكي أسمى للدول الصغيرة التي تجتمع بانتظام مع بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والهند.

ومن المثير للدهشة أن بربادوس بقيت في النادي في عام 2021 على الرغم من تخليها عن ملكها، كما أن الدولتين اللتين انضمتا في عام 2022 - الجابون وتوغو - ليس لديهما روابط تاريخية مع المملكة المتحدة.

وفي هذا العام، تطالب الدول الأعضاء الأصغر في الكومنولث بأكثر من مجرد حسن النية من مضيفيها.

وقد استغلت العديد من دول منطقة الكاريبي الفترة التي سبقت القمة للمطالبة بتعويضات من بريطانيا عن إرث العبودية، حيث وصف رئيس وزراء جزر البهاما فيليب ديفيس مؤتمر رؤساء حكومات الكومنولث بأنه المنتدى المثالي "لإحراز التقدم". وكانت الدول تجري محادثات حول ما إذا كانت ستعكس العدالة التعويضية في بيانها، والذي من المقرر أن يختتمه الزعماء يوم السبت.

في الشهر الماضي، قال الزعماء الأفارقة الثلاثة الذين يتنافسون على منصب الأمين العام الجديد للكومنولث ــ وهو الاختيار الذي سيتخذه الزعماء يوم السبت ــ إن هذه القضية ينبغي أن تكون مطروحة على الطاولة على نطاق واسع.

وقال هارشان كوماراسينغهام إن هذه القضية تشكل جزءاً من "تاريخ طويل من استخدام قمم الكومنولث كمنتدى للتعبير عن المظالم الأوسع نطاقاً والتي غالباً ما تتورط فيها بريطانيا".

تعويضات بالمليارات

لا أحد يعتقد حقًا أن المملكة المتحدة ستسلم تعويضات بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني (وفقًا لأحد الأكاديميين البارزين ) أو 18 تريليون جنيه إسترليني (وفقًا لقاضي الأمم المتحدة ).

في الحقيقة، يتجه الحديث بعيدًا عن الدعوات إلى التعويضات "الخالصة" نحو المساعدة في مكافحة القضايا الأوسع نطاقًا مثل تغير المناخ، الذي يضرب الدول النامية والصغيرة والجزرية بشدة. هذه القضية مدرجة بقوة على جدول أعمال اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث، إلى جانب إعلان من أجل "محيط مستدام ومرن".

وفي الشهر الماضي، قالت وزيرة خارجية غانا شيرلي بوتشوي، وهي واحدة من المرشحين الثلاثة لمنصب الأمين العام: "لقد انتقلنا جميعاً من التعويضات المالية... إلى ما يمكننا الحصول عليه من حيث تنميتنا، وبناء قدرتنا على الصمود".

أصر متحدث باسم الحكومة البريطانية على أن المملكة المتحدة لا تدفع تعويضات وأن هذه القضية "ليست على جدول الأعمال". وقال المتحدث إنه لن يكون هناك اعتذار عن دور بريطانيا في العبودية في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث.

إن الخلافات حول التعويضات تمنح الكومنولث على الأقل بعض الأهمية في العصر الحديث، ومن المعروف أن نتائج هذه التجمعات الكبرى يصعب تحديدها عادة.

الكومنولث.. ثلث سكان العالم

تحتوي مجموعة الكومنولث على ما يقرب من ثلث سكان العالم، وباستثناء الأمم المتحدة فهي بلا شك الأكثر تنوعًا من أي مجموعة من الدول ــ من حيث الثروة والحجم والجغرافيا والتركيبة الدينية.

ويرى كوماراسينغهام أن هذا التنوع من شأنه أن يساعد بريطانيا على "إحياء" علاقاتها مع الاقتصادات الأصغر حجما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وأضاف: "لا شك أن هذا التنوع نتاج للإمبراطورية، ولكنه في الوقت نفسه ليس نسخة أخرى منها".

قال سمير بوري، وهو زميل مشارك في مؤسسة تشاتام هاوس البريطانية للأبحاث في الشؤون الخارجية، إن الكومنولث ليس مجرد "منبر للمحادثات" - ولكن نقاط قوته مثل برامج التعليم "متخصصة" و"لم تفي أبدا بوعدها بأن تكون كتلة قوة صارمة".

كانت الحجة القائلة بأن الكومنولث يمكن أن يصبح محورًا للتجارة والاستثمار في المستقبل بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد طرحها مرارًا وتكرارًا مؤيدو الخروج في عام 2016، وقد تبنتها الآن حكومة حزب العمال الجديدة في لندن. وأشار المتحدث الرسمي باسم ستارمر إلى أن الوفود من 55 دولة تمثل "سوقًا مشتركة للأعمال التجارية البريطانية بقيمة 19.5 تريليون دولار بحلول عام 2027".

قوة الصين

من الصعب أن نتجنب الشعور بغروب الشمس على بقايا الإمبراطورية البريطانية، وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت المملكة المتحدة عن اتفاق لإعادة السيادة على جزر تشاغوس، وهي أرخبيل في المحيط الهندي يضم قاعدة عسكرية بريطانية وأميركية، إلى موريشيوس، عضو الكومنولث.

وفي حين ستظل قاعدة دييجو جارسيا تحت الولاية القضائية الأميركية والبريطانية لمدة 99 عاما على الأقل، فإن القرار أثار غضب المحافظين بشأن العلاقات التجارية بين الصين وموريشيوس وقوتها العسكرية.

ولا يقتصر الأمر على موريشيوس. ففي العام الماضي، وقعت جزر سليمان، وهي دولة أخرى عضو في الكومنولث، اتفاقية تعاون شرطي مع الصين. ويقول بوري: "من الواضح أن جزر سليمان تحولت إلى الصين، الأمر الذي تسبب في حالة من الذعر الشديد بين الأستراليين والأميركيين".

إن المسؤولين البريطانيين يدركون الحاجة إلى منع الدول الأصغر، وكثير منها في أفريقيا، من الاعتماد بشكل مفرط على الصين.

وفي الأسبوع الماضي تعهدت وزيرة التنمية البريطانية آنيليز دودز "بتسريع" إصلاح بنوك التنمية لمساعدة الدول الضعيفة على "الإفلات من فخ الديون غير المستدامة". وأضاف بوري: "إن هذا الاهتمام هو في طليعة الأسباب التي تجعل الكومنولث شبكة قيمة للمملكة المتحدة".

قالت وزيرة التجارة البريطانية السابقة بيني موردونت، التي حضرت اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث في عام 2018، إن بريطانيا يجب أن تغتنم القمة كفرصة لتعزيز العلاقات مع هذه الدول - ومنحها بدائل للاستثمار الصيني. وقالت لصحيفة بوليتيكو: "هناك فرص هائلة للجميع: للتجارة والازدهار، والتحديات المناخية التي نواجهها جميعًا، والأمن ضد الأنظمة الاستبدادية، بما في ذلك الصين. هناك حاجة إلى الرؤية والقضية المشتركة لحماية مصالحنا الجماعية على المدى الطويل".

ولكن جميع المرشحين لمنصب الأمين العام أكدوا بحزم أن المساعدة في "احتواء" الصين ليست من مهام أمانة الكومنولث. وقال بوتشوي في مناظرة عقدت مؤخراً في تشاتام هاوس: "إن هذا من شأنه أن يشكل انتهاكاً للسيادة وتدخلاً في شؤون لا داعي لها".

من المؤكد أن ستارمر، الذي وصل إلى قمة الكومنولث هذا الأسبوع برفقة العديد من نظرائه الذين استقطبهم شي وبوتن، قد فهم الرسالة.