قالت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، إن 18 شخصاً، بينهم طفل، قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الجناح بمحيط مستشفى رفيق الحريري في العاصمة بيروت، مساء الاثنين.

وأضافت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن الغارة أدت كذلك إلى إصابة 57 شخصاً آخرين، بينهم 17 أدخلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، سبعة منهم في حالة حرجة.

وأضاف البيان أن الغارة ألحقت أضراراً كبيرة بالمستشفى. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن طائراته قصفت هدفاً لحزب الله بالقرب من مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت "لكنها لم تستهدف المستشفى، الذي لم يتأثر بالضربة".