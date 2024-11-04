إيلاف من القدس: لماذا لا نحاول الذهاب إلى الضفة الأخرى من النهر لنلقي نظرة من هناك، ولماذا لا نحاول التعرف على وجهة النظر والرؤية الاسرائيلية لمحتوى "ويكيبيديا العربية"؟، وبالطبع هي رؤية لا تتفق في أي من تفاصيلها مع المعتقدات العربية.

قام صحفي اسرائيلي برصد وتحليل وتفنيد ما لا يلقى قناعة لدى الاسرائيليين في المحتوى العربي للموسوعة العالمية، وفقاً لرؤيته وكذلك وفقاً للثقافة والفكر والمعتقدات الاسرائيلية.

"بروتوكولات حكماء صهيون... وثيقة مسربة تم التشكيك في صحتها بين من يقول أنها وثيقة حقيقية ومن يقول أنها وثيقة مزورة."

هكذا تقرأ الفقرة الأولى من مدخل ويكيبيديا العربية عن واحدة من أشهر وأبشع الافتراءات الدموية في التاريخ، فتترك عمداً مجالاً للفكرة القائلة بأن العمل المزور هو في الواقع "مسرب" و"حقيقي".

بهذه المقدمة تناول أوهاد ميرلين مراسل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة جيروزالم هذه القضية التي تؤرق الداخل الاسرائيلي بالتحليل والتفصيل.

كيف يتم التعامل مع بروتوكولات حكماء صهيون في بقية اللغات؟

ويكمل الصحفي الاسرائيلي تقريره الاستقصائي قائلاً :"على سبيل المقارنة، تؤكد الفقرة الأولى من المدخل الإنكليزي الموازي أن البروتوكولات "نص ملفق"؛ وتركز النسخة الألمانية على طبيعتها المعادية للسامية وحقيقة أنها مبنية على شخصيات خيالية؛ ويصفها المدخل الفرنسي بأنها "نص مخترع من الصفر" ومزور؛ ويعتبرها المدخل الفارسي "وثيقة مزيفة ومعادية للسامية".

وتابع :"لقد دارت العديد من التقارير في الأسابيع القليلة الماضية حول المعركة التي خاضتها إسرائيل على ويكيبيديا والنضال من أجل تقديم صورة عادلة للشعب اليهودي والدولة اليهودية على أكبر موسوعة حرة في العالم، مع التركيز على النسخة الإنجليزية من الموسوعة الحرة".

وأضاف :"تشمل هذه التقارير تقارير تكشف عن محررين عملوا بنشاط لتغيير النبرة المحايدة لعشرات المقالات مثل الصهيونية، وإسرائيل، ووعد بلفور، وحتى مذبحة السابع من تشرين الأول (أكتوبر) التي كشف عنها موقعا Pirate Wires وWikiBias، من بين آخرين".

وعن النسخة العربية كتب :"ولكن مع تزايد الجهود الرامية إلى رفض الروايات اليهودية على الصفحات الإنكليزية، يبدو أن النسخة العربية من ويكيبيديا لها قواعدها الخاصة. فمن المعلومات المضللة والادعاءات التاريخية إلى الكتابة المتحيزة وغير المهنية إلى معاداة السامية الصريحة وحتى الإدخالات المتناقضة مع ذاتها والتي توجت بالرقابة الشديدة والقدرة المحدودة على التحرير، يبدو أن ويكيبيديا العربية لديها كل شيء. وقد أجرت صحيفة جيروزاليم بوست سلسلة من التحقيقات والمقابلات، حددت فيها العيوب والقضايا على مستوى المحتوى والمستوى التشغيلي".

المحتوى: أمثلة كثيرة

إن تأثير التحيز على النسخة العربية من ويكيبيديا واضح للوهلة الأولى. فالشعار الأيقوني لويكيبيديا على صفحتها العربية بألوان العلم الفلسطيني. وقد زينت لافتة سوداء كل صفحة على النسخة العربية من ويكيبيديا على مدى العام الماضي، منذ وقت قصير بعد وقوع مذبحة السابع من تشرين الأول (أكتوبر) وتقول اللافتة: "تضامناً مع حقوق الشعب الفلسطيني، لا للإبادة الجماعية في غزة... لا لقتل المدنيين، لا لاستهداف المستشفيات والمدارس... لا للمعايير المضللة والمزدوجة. أوقفوا الحرب... وانشروا السلام العادل والشامل".

الحياد والموضوعية

إن هذه التصريحات السياسية الواضحة تتعارض مع واجهة ويكيبيديا المتمثلة في الحياد والموضوعية، ولكن اللافتة والشعار ما هما إلا غيض من فيض، ذلك أن تصفح مختلف المدخلات المتعلقة باليهود وإسرائيل قد يكون تجربة مؤلمة مليئة بالمعلومات المضللة والتعميمات والتعصب.

وتتنوع الأمثلة على ذلك. ففي أحد المقالات بعنوان "هيكل سليمان" ورد: "يقال إن هيكل سليمان يقع تحت القدس، ولهذا السبب أراد اليهود قبل بضع سنوات هدم المسجد الأقصى للبحث عن هيكل سليمان تحته"، دون تقديم أي حواشٍ أو إشارات إلى هذا المقطع الذي يعمم ويشوه سمعة المسلمين.

ويظهر تعميم شيطنة مماثل مكتوب بطريقة غير مهنية في فقرة في المدخل المتعلق بالخليل، حيث جاء فيه: "يواصل اليهود ادعاءاتهم، زاعمين أن موسى استخرج تابوت يوسف من أعماق النيل وحمله معه، وأن "يوشع بن نون" دفنه في كهف في حبرا (الخليل). وبهذا الادعاء وغيره، يريدون، من خلال الصهيونية، إثارة المشاعر الدينية لدى الناس وخلق تاريخ وهمي من لا شيء".

المسجد الأقصى

وفيما يتعلق بمسألة الادعاءات غير التاريخية، يمكن إيجاد مثال في المدخل الخاص بالمسجد الأقصى الذي يعتمد على أدبيات الأحاديث الدينية (التقاليد الشفوية التي يعود تاريخها إلى القرنين السابع والثامن) كدليل تاريخي تجريبي، مدعيا على سبيل المثال، أنه "ليس من المعروف على وجه التحديد متى تم بناء المسجد الأقصى لأول مرة، ولكن ورد في أحاديث النبي محمد أنه بني بعد بناء الكعبة بأربعين عامًا... وبعد عصر آدم، انقطعت أخبار المسجد بسبب عدم وجود تاريخ في تلك الفترة".

ويشير نفس المقال إلى محاولة إحراق المسجد الأقصى عام 1969، وينسب الجريمة إلى "يهودي أسترالي متطرف" - على الرغم من أن مشعل الحريق دينيس مايكل روهان لم يكن يهوديًا.

والجدير بالذكر أن المقال الخاص بروهان يذكر انتمائه المسيحي، وبالتالي يتناقض مع محتوى مقال الأقصى.

شكوك حول اهانة جولدا مائير للعرب

وفي السياق ذاته، يتهم المقال إسرائيل بعرقلة محاولات إطفاء الحريق، ثم ينسب إلى رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير اقتباساً مشكوكاً فيه وغير محتمل إلى حد ما، دون أن يورد أي مصدر ذي صلة أيضاً، زاعماً أنها قالت: "لم أنم تلك الليلة وأنا أتخيل أن العرب سيدخلون إسرائيل بأعداد كبيرة من كل جانب، ولكن عندما جاء الصباح، ولم يحدث شيء، أدركت أننا نستطيع أن نفعل ما نريد، لأن هذه أمة نائمة".

ومن الغريب أن كاتب المقال بدا مدركاً لغرابة هذا "الاقتباس"، مضيفاً بسرعة: "على الرغم من الشكوك حول صحة هذا البيان، فإن واقعيته تفوق أهميته بكثير، سواء كان صحيحاً أم لا. ولو لم تقله مائير، فإن الأحداث لا تزال ترويها بطريقة أكثر وضوحاً".

ومع ذلك، في سياق القدس، يزعم مقال بعنوان "عربية القدس عبر العصور" أن المدينة أسسها "اليبوسيون العرب"، متهماً الملك داود "باحتلال المدينة من الكنعانيين". وغني عن القول إن الشعب الكنعاني القديم لم يكن عربياً.

طوفان الأقص أم مذبحة حماس؟

وبالنظر إلى أن الجانب الاسرائيلي واليهودي لديهما وجهة نظر تخصهما عن أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر)، قال تقرير جيروزاليم بوسيت :"كما تظهر المعلومات المضللة والكتابة المتحيزة في مواضيع أكثر حداثة. على سبيل المثال، تظهر مذبحة السابع من تشرين الأول (أكتوبر) تحت الاسم الحقيقي لحماس (طوفان الأقصى)، والتي قدمت "سياقاً" وتبريرات مزعومة للمذبحة، والتي تم فيها ذكر مسلحي حماس باعتبارهم يتسللون إلى "المستوطنات"، بدلاً من المجتمعات أو البلدات أو المدن.

ولا تزال "مجزرة" المستشفى الأهلي تظهر كمدخل صالح إلى جانب العدد المبالغ فيه لـ 500 "شهيد" الذي تم الإعلان عنه بعد لحظات فقط من الانفجار، زاعمةً أن مقاطع الفيديو التي تظهر إطلاق الصواريخ بشكل خاطئ والمشاهد التي ظهرت في صباح اليوم التالي والتي لا تذكر بأي حال من الأحوال بحدث واسع النطاق يخلف العديد من الضحايا ليست أقل من دعاية إسرائيلية.

في هذه الحالة، هناك مدخل كامل بعنوان "الدعاية الإسرائيلية أثناء عملية طوفان الأقصى"، مخصص لـ"فضح" قصص الاغتصاب على سبيل المثال، ويتضمن أيضا فقرة تزعم أن شاني لوك، الذي اغتيل على يد حماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، وجد أنه لا يزال على قيد الحياة. وتؤكد الفقرة الافتتاحية للمدخل أن إسرائيل بدأت في نشر الدعاية "من خلال أذرعها الإعلامية المختلفة ومن خلال وكالاتها الاستخباراتية، برئاسة الوحدة 8200، المتخصصة في الحرب الإلكترونية.

منذ الساعات الأولى من المعركة، حاولت تل أبيب نشر الكثير من الأخبار دون أدلة حقيقية في محاولة لربط فصائل المقاومة الفلسطينية بالإرهاب وكسب التعاطف الدولي"، وهو وصف مشوه وغير مدروس لوحدة جمع المعلومات الاستخباراتية في جيش الدفاع الإسرائيلي والتي تتجاهل عمدًا جرائم الحرب والإرهاب التي ارتكبتها حماس.

التحيز في ويكيبيديا من منظور البرمجة

تناول س، وهو مصدر من شركة تكنولوجيا إسرائيلية، قضية التحيز في ويكيبيديا العربية من منظور البرمجة والذكاء الاصطناعي، فخرج بنص برمجي أسفر عن قائمة بمئات الحالات من عدم الدقة والتحيز.

ومن الأمثلة التي وجدها نص "س" اتهام إسرائيل بتنفيذ خطة الانسحاب لتعزيز الوجود اليهودي في المدن المختلطة الرملة واللد، والحديث ضد إسرائيل لفشلها في تعويض سكان غزة الذين فقدوا وظائفهم في أعقاب الانسحاب.

وهناك مثال آخر بسيط ولكنه مساهم في هذا السياق، وهو ما ورد في مقال بعنوان "المطبخ الفلسطيني". ويضيف س. "هناك قسم كامل بعنوان "سرقة إسرائيل للمطبخ الفلسطيني".

وينص المقال على أن "المطبخ الفلسطيني التقليدي، وهو أحد أهم الأشياء التي تبذل إسرائيل جهوداً لتأميمها، وسرقة أصنافه، وإظهارها للعالم باعتبارها أطباقاً إسرائيلية، يفعل ذلك بأطباق عمرها أضعاف عمر دولته".

وأضاف س. موضحًا أن المحررين يتجاهلون هذه التغييرات عادةً، لكن أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على اكتشافها بسهولة: "إنها موجودة في كل مكان". واختتم س. حديثه قائلًا: "إنها موجودة في كل مكان".

هذه ليست سوى أمثلة بسيطة لظاهرة واسعة الانتشار في النسخة العربية من ويكيبيديا. ومع ذلك، يبدو أن القدرة على تحرير هذه الإدخالات مقيدة بشدة بالتدابير الداخلية لمجتمع اللغة العربية في ويكيبيديا.

نادي المحررين الحصري لويكي العربية

تقدم ويكيبيديا نفسها كمسعى حر حيث يمكن لأي شخص المساهمة في المعرفة العامة للعالم. يمتلك الموقع مؤسسة ويكيميديا، وهي منظمة غير حكومية، والتي نادراً ما تتدخل من حيث المبدأ في محتوى وتحرير إدخالات معينة، حتى عندما تواجه قصصًا عن التحيز الواسع النطاق والمعلومات المضللة.

ويكمل التقرير :"لسوء الحظ، فإن مؤسسة ويكيميديا ​​الدولية ومجتمع ويكيبيديا الإنكليزي لن يتزحزحا عن موقفهما بشأن التحيز الكامن ضد إسرائيل على الموقع، ولن يمنعا بشكل دائم المستخدمين الذين تم تسجيلهم للعمل بشكل منهجي على تضمين المعرفة المتحيزة، على الرغم من أن هذا يعد انتهاكًا واضحًا لمبدأ حياد ويكيبيديا".

قالت الدكتورة شلوميت أهاروني لير، زميلة بحثية في جامعة بار إيلان وجامعة حيفا وعضو مؤسس في منتدى دفورا، والتي أجرت العديد من الدراسات بشأن التحيز في الموسوعة الحرة.

وأضافت أهاروني لير، التي أشارت إلى أنه قبل عام نُشر مقال في مجلة علمية عن مجموعة من المحررين الذين عملوا على تحيز ممنهج للمقالات المتعلقة بالهولوكوست، وفي هذه الحالة أيضًا، لم تتدخل المؤسسة: "يمكن للمؤسسة تنفيذ أدوات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الحياد وتصوير رسالة عدم التسامح مطلقًا مع التحيز والتحرير أحادي الجانب. ولكن لسوء الحظ، فإنهم غير راغبين في سماع أي شيء عن هذا الأمر".

الطابع الحر والديموقراطي لويكيبيديا

ويكيبيديا، في الأساس، مشروع مصمم لتمكين المعرفة وإضفاء الطابع الديمقراطي عليها وتشجيع المشاركة العامة في الكتابة وتبادل المعلومات. ولكن من المؤسف أنه تحول إلى مشروع دعائي.

ونظراً للشعبية الهائلة التي يتمتع بها الموقع واسترجاع جوجل لمقالات ويكيبيديا، فإن هذا يعادل تسميم عقول الملايين في مختلف أنحاء العالم"، كما خلصت أهاروني لير.

وأضافت شيرا جوتغولد، وهي باحثة مستقلة في ويكيبيديا العربية: "إن حقيقة أن اللافتة لا تزال موجودة هناك تعني أن ويكيميديا ​​موافقة على ذلك. إن السماح باستخدام أصول علامتها التجارية بهذه الطريقة، بما في ذلك شعارها و"العقارات" الافتراضية التي تستخدمها اللافتة خارج محتوى المقالة المحدد، يعني موافقة ضمنية. وهذا أمر مثير للدهشة بشكل خاص، حيث عادة ما تكون المنظمات حريصة للغاية على أصول علامتها التجارية ولا تسمح عادة باستخدامها بهذه الطريقة".

ضبط المصطلحات وفقاً للرؤية الاسرائيلية

كما أشار جوتغولد إلى تحديات أخرى. "هناك العديد من القضايا المتعلقة بالمصطلحات، وهي أصغر حجماً ولكنها لا تزال مهمة للغاية. هناك جهد مستمر ومكثف لتغيير الإشارات السابقة إلى جيش الدفاع الإسرائيلي باعتباره "جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، ويُشار إلى "المدنيين" أحيانًا باسم "المستوطنين". هناك محاولة لإضفاء الشرعية على المذبحة بناءً على وثيقة "روايتنا" التي أصدرتها حماس وإخفاء أو التقليل من أي ضرر يلحق بالمدنيين".

وأخيرا، حذر جوتغولد من العواقب المترتبة على عدم ضبط مثل هذه الروايات. "تُستخدم ويكيبيديا في الجامعات كمصدر بداية لأي بحث، وتُستخدم على نطاق واسع كجهاز شبه آلي للتحقق من الحقائق. وسوف يشمل التحدي الكبير القادم أيضا الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة التي ستدربها. وهذه جبهة لا تقل أهمية عن ساحة المعركة المادية".

امكانية التغيير والتعديل في المحتوى.. ماذا يحدث؟

وأضاف ماجد قاسم، وهو ناشط درزي إسرائيلي وخبير في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه عندما حاول تعديل بعض المعلومات المضللة في مقالات مختلفة، وجد أن حسابه معطل. وأضاف: "كنت أصحح أخطاء صغيرة جدًا؛ على سبيل المثال، كتبت بعض المدن العربية داخل إسرائيل تحت اسم فلسطين. لذلك، غيرتها إلى إسرائيل وسرعان ما اكتشفت أنه تم تغييرها مرة أخرى إلى فلسطين. انتهى بهم الأمر بحظر حسابي لمدة عامين".

وأكد مصدر رابع متمرس اختار عدم الكشف عن هويته أن هناك فرقاً كبيراً بين سياسات التحرير في الصفحة العربية وتلك الموجودة في الصفحة الإنكليزية: "لا يتم تعريف أسماء المستخدمين الجدد كمحررين، بل يتم وضعهم في نوع من "الحالة المتوسطة". كل تعديل يقومون به يدخل في نوع من "السجل المتأخر" الذي لا يمكن الموافقة عليه إلا من قبل المسجلين كمحررين. وإلا فلن يظهر ذلك في الإدخال". وأضاف المصدر أن هناك حوالي 1000 محرر مؤكد، يشكلون مجموعة مغلقة، وهم وحدهم من يمكنهم إجراء التعديلات التي تتم الموافقة عليها تلقائيًا".

وفي إشارة إلى المبادرات المنسقة لمراجعة وإعادة كتابة المعلومات على ويكيبيديا، ذكّر المصدر بأنه في نيسان (ابريل) الماضي، كانت هناك حالة قامت فيها مؤسسة ويكيميديا ​​بحظر العديد من المحررين الذين شاركوا في تعزيز الرقابة نيابة عن وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في النظام الإيراني، مضيفًا أن ويكيميديا ​​يجب أن تتعامل أيضًا مع هذا النوع من المساعي بنفس الطريقة.

هل هناك "أزمة حوكمة كبرى"؟

وتحدثت آشلي ريندسبيرج، المسؤولة عن الكشف الرئيسي عن المعركة الشرسة التي تدور خلف الكواليس في ويكيبيديا، إلى الصحيفة ، مشيرة إلى أن العلاقات بين ويكيميديا ​​ومؤسسة تايدز ذات التوجهات التقدمية كانت موجودة منذ عام 2015 على الأقل.

"لقد كتبت خلال الأسابيع الماضية عن التغيير في الثقافة الداخلية للتحرير على ويكيبيديا. لقد تم إسكات الأصوات المحافظة أثناء المناقشات، وتغير النظام البيئي الداخلي بأكمله بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) بدأ مستوى الدعاية في الارتفاع بين الجانب المؤيد للفلسطينيين، الطوفان لا يمكن تصوره"، أضاف ريندسبيرج.

كما وصف ريندسبيرج موجة من المحتوى المعادي لإسرائيل، مثل المقالات التي تحمل عنوان "الصهيونية باعتبارها استعماراً استيطانياً"، وخاصة منذ مذبحة السابع من تشرين الأول (أكتوبر) ووفقاً لريندسبيرج، فقد انعكس هذا أيضاً في المناقشات التي جرت خلف الكواليس حول المقالات، مشيراً إلى نحو 40 محرراً كرسوا وقتهم على وجه التحديد للمحتوى المؤيد لفلسطين والذين يعتقد أنهم كانوا يعملون في مجموعات ويهاجمون محررين آخرين بطريقة منظمة بحكم الأمر الواقع.

وأضاف: "كانت شراسة هذه المناقشات مذهلة. فقد جادلوا ضد وجود اغتصاب خلال مهرجان نوفا، وزعموا أن الإسرائيليين كانوا يغتصبون الأطفال، بل وعملوا حتى على حذف صورة لرجل الدين الفلسطيني الحاج أمين الحسيني عندما قام بجولة في معسكر اعتقال. إنهم ينسقون الجهود على الرغم من حقيقة أن هذا غير مسموح به رسمياً على ويكيبيديا".

ويرى ريندسبيرج أن القرار الذي اتخذته إدارة ويكيبيديا بالبقاء ساكنة إزاء هذه النتائج كان مذهلاً. "إن روح هذا الموقع برمته هي البقاء على الحياد ـ وإلا فلن يكون لدينا في واقع الأمر "موسوعة حرة"، بل آلة دعائية يحاول من خلالها محررون مجهولون التأثير على عقول الناس، بما في ذلك احتمالات تدخل الحكومة. وهم يستخدمون جميعاً بنية ويكيبيديا وأخلاقها لإخفاء ما يحاولون القيام به.

واختتم ريندسبيرج أن "ويكيبيديا تواجه أزمة حوكمة كبرى"