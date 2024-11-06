إيلاف من واشنطن: حذّرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الحكومة العراقية، من أنه "إذا لم تمنع هجوماً إيرانياً من أراضيها"، فقد تواجه هجوماً إسرائيلياً على أراضيها، حسبما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين.

وتسعى الولايات المتحدة لردع إيران عن مهاجمة إسرائيل، وتشعر بالقلق من أنه إذا شنّت إيران هجوماً على إسرائيل من الأراضي العراقية، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد إضافي في التوترات الإقليمية.

وتشير الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية، إلى أن إيران تخطط لهجوم كبير ضد إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة كـ"رد" على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت إيران في 25 أكتوبر الماضي، حسبما أفاد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون.

وقال المسؤولون إنه منذ الهجوم الإسرائيلي، قام الحرس الثوري الإيراني بنقل طائرات مسيرة وصواريخ باليستية إلى فصائل في العراق، ويخطط لهجوم مشترك ضد إسرائيل.

وذكر مسؤول أميركي، أن الولايات المتحدة حذرت إيران علناً، وبشكل خاص من شن مثل هذا الهجوم، ولكن حتى الآن لم يظهر الإيرانيون أي استعداد لخفض التصعيد.

وتحدث مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني الأحد، بشأن الهجوم الإيراني المخطط له من العراق، وفقاً لما ذكره مسؤول أميركي.

كما تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع السوداني، الاثنين، بشأن القضية ذاتها، وقال مسؤولان أميركيان إن سوليفان وبلينكن حثا رئيس الوزراء العراقي أيضاً على إيقاف هجمات الفصائل المسلحة ضد القوات الأميركية في العراق وسوريا وهجماتهم ضد إسرائيل، التي تتصاعد في الأسابيع الأخيرة.

تحذيرات أميركية

وقال المسؤولون الأميركيون إن سوليفان وبلينكن أخبرا السوداني أنه يجب عليه ألا يسمح لإيران بشن هجوم ضد إسرائيل من الأراضي العراقية.

ونقل مسؤول أميركي عن رسالة إدارة بايدن إلى رئيس الوزراء العراقي: "إذا لم تفعلوا ذلك، فلن نتمكن من منع إسرائيل من ضرب العراق".

وأوضح رئيس الوزراء العراقي ومستشاروه في السر وفي تصريحاتهم في الصحافة العراقية أنهم لا يريدون أن يتم جر العراق إلى صراع بين إسرائيل وإيران.

وتواجه جهود الحكومة العراقية تحديات كبيرة، لأن هناك فصائل لا تزال تقول إنها ستهاجم المصالح الإسرائيلية والأميركية، وفق "أكسيوس".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان إن بلينكن أخبر السوداني أن الحكومة العراقية يجب أن "تفي بالتزاماتها لحماية الموظفين الأميركيين وملاحقة المسؤولين عن الهجمات من العراق على الموظفين الأميركيين في العراق وسوريا، بما في ذلك الهجمات من قبل الفصائل الموالية لإيران".

وأضاف ميلر: "أكد الوزير أنه من المهم ألا يتم جر العراق إلى الصراع الإقليمي، وأكد على ضرورة أن يمارس العراق السيطرة على الفصائل المسلحة التي تشن هجمات غير مصرح بها من أراضيه".