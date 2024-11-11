إيلاف من الرباط: أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، الإثنين ، الصحافي حميد المهداوي مدير نشر موقع "بديل"، بالحبس النافذ واداء غرامة مالية ، في قضية توبع فيها بشكوى من وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وقضت المحكمة بإدانة المهداوي سنة ونصف سنة سجنا نافذا، واداء تعويض مدني لفائذة وزير العدل قدره 150 مليون سنتيم (150 الف دولار).

وكان دفاع وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد طالب بالحكم على الصحافي حميد المهداوي بأقصى العقوبات مع الحبس النافذ، وتعويض يصل إلى مليار سنتيم (مليون دولار).

ودعا دفاع وهبي القضاء خلال أطوار المحاكمة، إلى الحكم على المهداوي بتعويض مدني قدره 10 مليون درهم (مليون دولار)، إلى جانب إجراء افتحاص على مستوى مداخيل قناة الصحافي بمنصة يوتوب، وعائداتها بالدرهم المغربي بخصوص الحلقات التي تناولت الطرف المشتكي موضوع الدعوى، مع إصدار أمر قضائي بتحويلها إلى جمعيات ومؤسسات خيرية.

وتوبع المهداوي بتهم "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة وذلك من أجل التشهير بالأشخاص، والقذف، والسب العلني"، حسب الفصول 447-2 و444 و443 من القانون الجنائي.