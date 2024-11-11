إيلاف من دمشق: تعرض القيادي البارز في محافظة السويداء السورية ذات الغالبية الدرزية، سليمان عبد الباقي، لمحاولة اغتيال نفذها مسلحون لم تعرف هويتهم.

وقالت شبكة "السويداء 24" الإخبارية، الاثنين، إن المسلحين فتحوا النار من داخل سيارة على القيادي، ومرافق له، في محيط مشفى السويداء الوطني.

وأضافت أن المعلومات الأولية تشير إلى أن عبد الباقي أصيب بطلق ناري في صدره، وهو بوضع صحي مقبول، لكن وفقا لذات الشبكة الإخبارية فإن حالة مرافقه غير مستقرة، بعدما أصابت إحدى الرصاصات رأسه. وأصيب أحد المارة أثناء حادثة إطلاق النار.

ويعتبر عبد الباقي من القيادات البارزة في محافظة السويداء، ومن الفاعلين في الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري. ومنذ سنوات يعرف بـ"قائد تجمع أحرار جبل العرب".

ولأكثر من مرة خرج على وسائل الإعلام متحدثا عن انتهاكات النظام السوري في المنطقة والانتهاكات المتعلقة بحزب الله اللبناني على صعيد تهريب وإنتاج المخدرات.

وسبق أن صرح لقناة الحرة (في الفيديو المرفق عند الدقيقة 1:26) بأن المحتجين "يطالبون بالعيش في دولة عدل وقانون. النظام المجرم أغرق البلاد بالمخدرات والقتل والإرهاب". وأكد أن المحتجين لن يخرجوا من الساحات قبل إسقاط نظام الأسد.

وتشهد السويداء منذ أكثر من عام احتجاجات على النظام السوري، حيث يطالب المحتجون بإسقاط الأخير وتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحل السياسي في سوريا. ولا تزال الاحتجاجات متواصلة حتى الآن، خاصة في ساحة السير التي حول المحتجون اسمها إلى "ساحة الكرامة".

وفي يوليو الماضي، قتل مسلحون مجهولون قائد فصيل "لواء الجبل"، مرهج الجرماني داخل منزله في ريف المحافظة. ولم تكشف التحقيقات حتى الآن هوية الفاعلين، فيما لم تعلق عليها سلطات النظام السوري.