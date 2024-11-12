قال الجيش الإسرائيلي إن قواته اعترضت فجر الثلاثاء طائرة مُسيّرة عبرت من جهة الشرق إلى منطقة وادي عربة الحدودية جنوبي البلاد.

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن اعتراضات جوية تمت في إيلات جنوبي إسرائيل وإن التفاصيل قيد الفحص.

وكان موقع "يسرائيل هيوم" نقل أنباء أولية عن اعتراضات جوية فوق إيلات جنوبي إسرائيل.

وفي سياق آخر، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تنفيذ ضربات على 9 أهداف في سوريا مرتبطة بجماعات إيرانية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت إن الضربات هذه "ستحد من قدرة الجماعات المدعومة إيرانيا على شن هجمات ضد قواتنا وقوات التحالف"، مضيفة: "هذه الضربات تأتي رداً على هجمات متعددة استهدفت قواتنا".

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ميدانياً، أعلنت مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أن حصيلة قتلى العملية الإسرائيلية في المخيم منذ فجر الاثنين بلغت 20 قتيلاً وأكثر من 30 جريحاً ممن وصلوا الى المستشفى.

وقالت في بيان لها إن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت خزانات المياه فيها، ما أدى إلى انقطاع المياه عن بعض المباني الخاصة بالمستشفى وان أضراراً لحقت في مبنى الإدارة جراء إطلاق طائرات المُسيّر "كواد كابتر" النار بشكل مباشر عليه.

وأضافت أنه رغم خطورة تلك المناطق في المخيم إلا أن طواقم الإسعاف تمكنت من الوصول وانتشال عدد من القتلى والجرحى والأشلاء، بعد انسحاب محدود من هذه المناطق.

وناشدت المستشفى المؤسسات الدولية بضرورة توفير الحماية للمرافق الصحية في ظل استمرار ما وصفتها ب "حرب الإبادة الجماعية" بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما قُتل 10 أشخاص على الأقل جراء استهداف طائرات إسرائيلية مقهى بداخله نازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي قطا ع غزة، وفقاً لمصادر طبية وشهود عيان.