إيلاف من بروكسل: قبل ثماني سنوات، في إفطار احتفالي أقمناه بعد الانتخابات الأميركية في مكاتب بوليتيكو في بروكسل، شاهدنا دونالد ترامب يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية لأول مرة وسط ذهول صناع السياسات الأوروبيين.

كان رد الفعل في العواصم العالمية صباح الأربعاء الماضي مختلفًا تمامًا. القلق لدى الكثيرين، والابتهاج لدى البعض. ولكن ليس الصدمة. لقد اكتسب العالم خبرة مع ترامب في منصبه. لقد أمضى نفس هؤلاء الأشخاص من حزب بروكسل في عام 2016 أشهرًا في الاستعداد لعودة محتملة.

هناك شيء آخر مختلف وغير متوقع. أحد نقاط الضعف الملموسة في أميركا هو سياستنا "المستقطبة" و"غير الوظيفية". لم أسمع هذه الكلمات منذ تم الإعلان عن الانتخابات المبكرة لترامب.

إن الطريقة التي حقق بها ترامب انتصاره ــ اكتساح مريح للولايات المتأرجحة، والتصويت الشعبي، وما قد يشكل أغلبية في مجلسي الكونغرس ــ تبطل التهمة القائلة بأن كل المزايا الهائلة التي تتمتع بها أميركا على أي منافس آخر، تجعلنا نصبح عملاقا يتلاشى بسبب سياستنا الداخلية الفوضوية.

هذه الانتخابات توضح لنا الكثير. سوف يقود ترامب حزبا موحدا، على عكس ما حدث بعد عام 2016، وعلى الأرجح حكومة موحدة أيضا. يمكنك أن تطلق على ذلك الكثير من الأسماء، ولكن هذا ليس وصفة للخلل أو علامة على الاستقطاب المنهك في الوقت الراهن.

ترامب لديه تفويض "كاسح"

ترامب لديه تفويض، ولن يدافع عن انتصاره كما اضطر إلى ذلك في تحقيق روسيا. فهو يحمل الكثير من الأعباء الأخرى، بما في ذلك بعض المشاكل القانونية، و78 عاما من العادات. ولكن ترامب شخصية أقوى كثيرا من نسخة عام 2016 عندما كان البيروقراطيون الجمهوريون لا يثقون به ويحتقره الديمقراطيون لفوزه بالبيت الأبيض بعد خسارته بفارق ثلاثة ملايين صوت. وهو أقوى في الداخل، ونتيجة لهذا في الخارج.

إن هذه العودة السياسية تمنح ترامب مصداقية وحرية على المسرح العالمي لم تكن متوفرة له في عام 2017.

وهذا لا يعني أنه سيكون أكثر "رئاسية"، ليس بالمعايير التقليدية.

"لا يمكن التنبؤ بتصرفاته"، هكذا وصف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك دونالد الآخر هذا الأسبوع. أنا لا أقترح أن هذا يعني أن الولايات المتحدة من المؤكد أنها ستصبح أقوى. إن انعزالية ترامب، واهتمامه بفلاديمير بوتن، والحمائية التجارية هي مؤشر أحمر (خطر) من حياته العامة الطويلة الآن.

ترامب لديه القدرة على تشكيل العالم

أنا أقول إن ترامب لديه القدرة على تشكيل العالم كما لم يكن من قبل. وهذا أمر مرعب أو مثير، اعتمادًا على ما إذا كان ترامب يختار الانخراط مع العالم أو الاختباء.

"الكآبة واليأس"، هما المزاج السائد في معظم أوروبا، وفقًا لرئيس الوزراء السويدي السابق ووجه المؤسسة الأوروبية كارل بيلدت.

وفي صحيفة فري برس، يرى المؤرخ الاقتصادي والكاتب البريطاني نيل فيرجسون أن ترامب قد يكون له حضور قوي على الساحة العالمية، حيث يرى "خط استمرارية" من ريغان إلى ترامب الذي يمكنه قيادة الأحرار إلى النصر في "الحرب الباردة الثانية".

محور مستبد بقيادة الصين وروسيا وإيران

العالم أكثر تعقيدا وخطورة من العالم الذي تركه ترامب خلفه كرئيس في عام 2021. في هذه الحرب الباردة، تواجه الولايات المتحدة محورًا متمكنًا من الاستبداديين بقيادة الصين، وانضمت إليه روسيا في حرب في أوروبا، وإيران في حرب في الشرق الأوسط وكوريا الشمالية.

اجتمعت هذه المجموعة الشهر الماضي في قازان، روسيا مع دول أخرى مثل جنوب إفريقيا وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي في نوع من قمة العالم الموازي غير الأميركي.

يتطلع حلفاء أميركا في آسيا وأوروبا إلى واشنطن من أجل القيادة. هل يفاجئهم ترامب 47؟ هذا يعتمد على ما إذا كان "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" يدور حول "أمريكا أولا".

خيارات ترامب لفريقه موضع ترقب عالمي، المستشار السابق لمجلس الأمن القومي روبرت أوبراين وسيناتور فلوريدا ماركو روبيو يرغبان أن تشارك أميركا في العالم.

يأتي برايان هوك، المعين لإدارة عملية الانتقال في وزارة الخارجية، من هذه الطبقة. ريك جرينيل، السفير السابق في ألمانيا المرشح لمنصب رفيع المستوى، هو شخص متهور يأخذ إشاراته من ترامب، ولدينا نائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس هو الجناح الانعزالي، الذي يرى "أميركا أولاً".

أوكرانيا اختبار حاسم لتوجهات ترامب

الواقع أن أوكرانيا سوف تكون بمثابة اختبار حاسم للقوة العسكرية والدبلوماسية الأميركية. وبالتأكيد بالنسبة لأوروبا. ولكن لدهشتي الطفيفة، كانت أوكرانيا على رأس اهتمامات الآسيويين عندما أمضيت بضعة أسابيع هناك في وقت سابق من هذا الخريف.

فعندما ينظرون إلى ما تفعله أميركا في أوكرانيا، فإنهم يرون ذلك من خلال منظور ما قد تفعله لردع الصين في شرق وجنوب شرق آسيا. وعندما ينظر الأوروبيون، فإنهم يشعرون بالقلق إزاء مدى التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي والاستقرار على جانبهم الشرقي مع روسيا.

وكلاهما يريد الوضوح. وخلال الحملة، ألقى ترامب باللوم على فولوديمير زيلينسكي في بدء الحرب ورفض القول إنه يريد أن تفوز أوكرانيا. ويقول إنه يريد إنهاء الحرب في اليوم الأول. ولنأمل ألا يفعل ذلك.

وينبغي أن يكون هذا سهلا بالنسبة لترامب ومستشاريه: أي شيء يمنح بوتن فوزا يمنح الصين فوزا، مما يضعف أوروبا والولايات المتحدة. وهذه ليست وصفة للعظمة أو القوة.

"سلام القوة".. غزل في ترامب

استخدم الرئيس الأوكراني زيلينسكي، بعد أن تلقى نصيحة حكيمة، عبارة "السلام من خلال القوة" في تغريدة التهنئة لترامب، وألقى مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الذي وقع على حزمة المساعدات بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا هذا الربيع، بنفس العبارة، وأشاد رئيس حلف شمال الأطلسي الجديد مارك روتي بقيادة ترامب "القوية" في المرة الأولى. وحتى لا يتفوق عليه أحد في مناشدة الرجولة، أشاد فلاديمير بوتن يوم الخميس بترامب لتصرفه "بشجاعة كرجل" بعد أن أصابته رصاصة في أذنه.

الاختبار التجاري والاقتصادي.. أكثر تعقيداً

أخيرا التجارة، اختبار القيادة الاقتصادية العالمية لأميركا، ترامب ليس التلميذ النموذجي. لقد صعد وعوده بالرسوم الجمركية من 20 إلى 50، وربما 100% لكنه رجل عقارات: سيحاول بيعك شقة بقيمة مليون دولار من خلال عرضها مقابل 10 ملايين دولار.

هل يخاطر بإلقاء الاقتصاد العالمي في حالة ركود وتأجيج التضخم من خلال تنفيذ هذه الرسوم الجمركية؟ هناك نسخة من ترامب تحمي الاقتصاد الأميركي والعالمي حتى مع تشديد واشنطن الخناق على الصين اقتصاديا من خلال القيود التجارية.

في الأشهر المقبلة، سيتمكن ترامب من التعامل مع العالم من موقع قوة. السيناريو الأصعب تخيله هو انسحاب ترامب وأميركا من العالم. إذا كان هناك أي شيء نعرفه عنه فهو أنه يريد أن يكون في مركز الاهتمام.

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هذا التحليل بقلم ماثيو كامينسكي عبر صفحات مجلة بوليتيكو، وهو متخصص في الشؤون الأميركية والعالمية، ورئيس التحرير السابق لمجلة بوليتيكو، عمل سابقا في فاينانشال تايمز وول ستريت جورنال.