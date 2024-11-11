إيلاف من تل أبيب: قالت وزارة المالية الإسرائيلية، الاثنين، إن الإنفاق على الحروب الدائرة مع كل من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وجماعة حزب الله في لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي تجاوزت 106 مليارات شيقل (28.4 مليار دولار).

وأضافت الوزارة أن عجز الميزانية بلغ 11.2 مليار شيقل في أكتوبر.

وانخفض العجز في الأشهر الاثني عشر حتى أكتوبر إلى 7.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 8.5 بالمئة في الأشهر الاثني عشر حتى سبتمبر.

وقالت الوزارة إنه على الرغم من الانخفاض، فإن العجز سيتجاوز 6.6 بالمئة في 2024، بحسب ما أوردت "رويترز".

وأسفر الهجوم المباغت الذي شنته حماس على إسرائيل عن مقتل 1206 أشخاص، معظمهم مدنيون، واحتجاز 250 رهينة.

وتشمل حصيلة القتلى المستندة إلى أرقام رسمية إسرائيلية الرهائن الذين قتلوا أو لقوا حتفهم أثناء احتجازهم في قطاع غزة.

في المقابل، قتل أكثر من 43 ألف فلسطيني، معظمهم مدنيون أيضا، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ بدء الحرب، وفق البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع، التي تعتبرها الأمم المتحدة ذات موثوقية.

واتسع نطاق الصراع على مدار العام الماضي ليصبح أزمة إقليمية تشمل لبنان، حيث شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة واخترقت بريا، بعد ما يقرب من عام من بدء مسلحي حزب الله تبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية.