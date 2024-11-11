إيلاف من بيروت: علق بهاء الدين الحريري، نجل رئيس الوزراء اللبناني الراحل، رفيق الحريري، على أنباء حول مقتل قيادي في حزب الله مدان في عملية اغتيال والده.

وكتب الحريري عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا:" سنن الله سبحانه ثابتة لا تتغير، يتم تداول أخبار حول مقتل القيادي بحزب الله سليم عياش المتهم بجريمة اغتيال والدي الشهيد رفيق الحريري بأوامر من القيادة العليا في حزب الله، وهكذا تكون العدالة قد أخذت مجراها الطبيعي بالقصاص من القاتل ومن قيادته".

وتابع الحريري: "إيماننا بالله ثابت، وزاد إيماننا بحكمة الله سبحانه وعدالته في الدنيا والآخرة"

وتداولت وسائل إعلام أنباء حول "مقتل" عياش بغارة إسرائيلية في سوريا، وهو ما لم يتم تأكيده بعد من الجانبين.

وعياش مدان بجريمة اغتيال الحريري، مع 3 آخرين من حزب الله، في حكم صادر غيابياً عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في كانون الثاني (ديسمبر) 2020.

وكان عياش، الذي رصدت واشنطن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه، عضوًا بارزًا في فرقة الاغتيالات التابعة لوحدة 151 التابعة لحزب الله، وفقًا لوزارة الخارجية الأميركية.

وبحسب قرار الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فقد اتهم عياش و3 آخرون هم: حسين عنيسي، وحسن حبيب مرعي، وأسعد صبرا، بـ"بالاشتراك في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي"، وهو اغتيال الحريري في 14 شباط (فبراير) 2005.