إيلاف من القاهرة: علق رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر طه رابح على توقعات راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس حول إمكانية حدوث زلزال قد يصل لـ7 درجات على مقياس ريختر خلال الأيام المقبلة.

وأثارت توقعات هوغربيتس حالة من القلق والجدل بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت مصر ستتعرض لزلازل في المستقبل القريب.

وفي هذا الصدد، نفي طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، صحة أقاويل وإداعاءات راصد الزلازل الهولندي، مشددا على ضرورة عدم الاستماع له، لأن "توقعاته غير صحيحة ولا تستند إلي أدله علمية، ويسعي لاستغلال الأحداث ونشر الذعر فقط، ولا صحة لما يقوله، وما يفعله الرجل الهولندي شيء عشوائي وقد يصادف حظه فيه".

وفي تصريحات لموقع "صدى البلد" المصري، قال رابح إن الظواهر الفلكية التي نشهدها ليست مؤشرا لحدوث زلازل علي الأرض، ولا يوجد ما يثير القلق منها ومن احتمالية حدوث زلازل.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن مصر من الدول التي تقع في منطقة نشاط زلزالي منخفض إلى متوسط، وأنها تاريخيا ليست من الدول التي تشهد زلازل قوية.

وأكد طه رابح أن الوضع الزلزالي في مصر مطمئن، وأنه لا يوجد أي خطر محتمل، وأن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر تعمل على مدار اليوم وترصد جميع الزلازل التي تحدث بشكل مستمر، موضحا أنه تم في الفترة الأخيرة إرساء 5 محطات جديدة لرصد الزلازل لزيادة محطات الشبكة القائمة، وأن جميع البيانات والدراسات تنفي ما زعمه الهولندي وتوقَّعه من حدوث زلزال كبير في مصر قريبًا.

تجدر الإشارة إلى أن العلماء من مختلف أنحاء العالم أشاروا إلى أن توقع زلزال أمر غير علمي، ولا توجد طريقة أو جهاز حتى الآن يمكنه فعل ذلك، وتوقعات هذا الراصد ما هي إلا محض صدفة حدثت معه.