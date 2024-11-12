إيلاف من القدس: أثار الأكاديمي والسياسي الإسرائيلي د.مئير مصري أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس، وعضو اللجنة المركزية لحزب العمل حالة تراوحت بين الجدل في بعض الأوساط، والصدمة في أوساط أخرى، حينما كتب :"تصفية بشار الأسد واردة في سياق الحرب الدائرة".

وتباينت ردود الأفعال على ما كتبه مئير مصري عبر حسابه بمنصة "إكس"، ما بين غاضب، وبين مؤيد، فقد هاجمه البعض تحت عنوان أنه يتحدث عن رئيس دولة، وكأنه زعيم ميليشيا، ولا يجب بحال من الأحوال التحريض على رئيس دولة.

فيما توافق البعض الآخر مع ما ذهب إليه السياسي والأكاديمي الإسرائيلي، قائلين إن النظام السوري يتحالف مع "الميليشيات الإيرانية" في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله، فضلاً عن أن هذا النظام كان سببباً في تهجير الملايين، وقتل الآلاف منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، والتي تحولت إلى حرب أهلية دفع ثمنها الملايين من السوريين.

يذكر أن إسرائيل شنت عشرات الغارات على سوريا خلال السنوات الماضية، وارتفعت وتيرة هذه الضربات منذ أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2003، وذلك بهدف ضرب مواقع الميليشيات الإيرانية، فضلاً عن استهداف شخصيات عسكرية إيرانية تتواجد في سوريا.

يذكر أن مئير مصري يعد من الوجوه المعتادة في القنوات الفضائية العالمية الناطقة بالعربية، وفي عدد من القنوات التلفزيونية العربية، وهو من بين الشخصيات التي تطرح في كثير من الأحيان آراء ونظريات غير معتادة للمشاهد العربي.