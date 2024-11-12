إيلاف من تل أبيب: قال وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يسرائيل كاتس، إن المواقع النووية الإيرانية أصبحت "مكشوفة بشكل أكبر من أي وقت مضى" أمام الضربات الإسرائيلية، وذلك خلال اجتماع مع هيئة الأركان العامة.

ونشر كاتس تصريحاته عبر حسابه بمنصة "إكس"، وأرفقها بصورة من الاجتماع الذي عقده الإثنين، وقال: "إيران اليوم مكشوفة أكثر من أي وقت مضى أمام ضرباتنا التي تستهدف مشآتها النووية. لدينا الفرصة لتحقيق هدفنا الأهم، وهو القضاء على التهديد الوجودي لدولة إسرائيل".

واستهدفت إيران مرتين خلال هذا العام الأراضي الإسرائيلية بشكل مباشر، كما شنت إسرائيل هجمات على منشآت عسكرية إيرانية.

يأتي ذلك وسط مخاوف من توسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، بعدما امتد من غزة إلى لبنان حيث تشن إسرائيل عمليات عسكرية برية في الجنوب، فيما تواصل المجموعات المسلحة المدعومة من إيران، وعلى رأسها حزب الله اللبناني والحوثي اليمنية ومجموعات أخرى في العراق، توجيه ضربات لإسرائيل بالمسيرات والصواريخ.

وأعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، الإثنين، إن الإنفاق على الحرب الدائرة مع حركة حماس وجماعة حزب الله (المصنفتان إرهابيتان لدى الولايات المتحدة ودول أخرى)، منذ أكتوبر من العام الماضي، تجاوزت 106 مليارات شيقل (28.4 مليار دولار).

وأضافت الوزارة أن عجز الميزانية بلغ 11.2 مليار شيقل في أكتوبر.

وأسفر الهجوم المباغت الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وخطف حوالي 250 رهينة.

وتشمل حصيلة القتلى المستندة إلى أرقام رسمية إسرائيلية الرهائن الذين قتلوا أو لقوا حتفهم أثناء احتجازهم في قطاع غزة.

في المقابل، قتل أكثر من 43 ألف فلسطيني، معظمهم مدنيون أيضا وأغلبهم من النساء والأطفال، إثر الضربات الإسرائيلية في القطاع منذ بدء الحرب، وفق البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع.



