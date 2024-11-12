إيلاف من تل أبيب: قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش قال إن العام القادم سيكون عام بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وأكد بدء خطوات لتوسيع السيادة لتشمل الضفة الغربية، مضيفا أن حكومة تل أبيب ستعمل مع إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب من أجل تحقيق هذا الهدف.

سموتريتش قال أيضا إن إسرائيل هي الأقوى في المنطقة وإنها ستعمل على إنشاء شرق أوسط جديد.

تصريحات سموتريتش قابلتها ردود فلسطينية وعربية منددة، ذلك أن الرئاسة الفلسطينية اتهمت الحكومة الإسرائيلية بالسعي لاستكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة الغربية في عام 2025.

وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن تصريحات سموتريتش تعد بمثابة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد سيركز على الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال.

من جانب آخر، دان الأردن بأشد العبارات تصريحات سموتريتش التي وصفتها بالعنصرية والتحريضية المتطرفة.

وقالت الخارجية الأردنية إن هذه الدعوة تعدّ انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة.



