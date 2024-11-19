إيلاف من الدوحة: أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، أن قادة المكتب السياسي لحركة "حماس" غير موجودين بالعاصمة القطرية الدوحة في الوقت الراهن، ويتنقلون بين عواصم مختلفة.

وأشار الأنصاري في الوقت نفسه إلى أن مكتب الحركة ليس مغلقاً بشكل نهائي في البلاد.

وقال الأنصاري للصحافيين إن قادة الحركة ليسوا في الدوحة حالياً، مشيراً إلى إيقاف بلاده جهودها للوساطة، وفي الوقت نفسه أشار المتحدث إلى أن المكتب السياسي لحركة "حماس" في الدوحة غير مغلق.

ويأتي التصريح بعد أنباء تحدثت عن نقل مكتب الحركة إلى أنقرة، وهو ما نفته وزارة الخارجية التركية.

وقال مصدر دبلوماسي تركي، الاثنين، إن ما يتردد عن أن مكتب حركة حماس انتقل إلى تركيا لا يعكس الحقيقة، مضيفًا أن أعضاء في الحركة يزورون البلاد من وقت لآخر، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

والأسبوع الماضي، قالت الدوحة إنها أبلغت حماس وإسرائيل بأنها ستجمد جهودها للوساطة الرامية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، لحين إظهارهما الجدية والإرادة الحقيقية لاستئناف المحادثات.