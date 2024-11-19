إيلاف من واشنطن: يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب حضور إطلاق صاروخ "ستارشيب" الذي طوره إيلون ماسك في تكساس، الثلاثاء، ما يعكس الدور المتزايد لرجل الأعمال في السياسة الأميركية، بحسب "بلومبرغ".

وسيكون الإطلاق، المقرر الثلاثاء، الرحلة التجريبية السادسة لصاروخ "ستارشيب"، إذ يُعد إطلاق الصاروخ الضخم التابع لشركة "سبيس إكس"، والمصمم لنقل البشر إلى القمر والمريخ، أحدث حدث يحضره الثنائي معاً، بعد حضورهما مباراة في "يو إف سي" في ماديسون سكوير جاردن مساء السبت.

وامتدح ترمب ماسك بشكل متكرر في تجمّعاته الانتخابية، وغالباً ما كان يصف بتفصيل كبير إعجابه وهو يشاهد صواريخ "سبيس إكس"، كما لعب ماسك دوراً بارزاً في فترة انتقال ترمب إلى الرئاسة منذ فوزه في الانتخابات قبل أسبوعين، حيث شارك في اتخاذ قرارات محتملة بشأن تعيينات في الحكومة الجديدة وأجرى مكالمات هاتفية مع قادة دوليين.

ويُعتبر حضور ترمب للإطلاق بداية لما قد يكون عائداً كبيراً لماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، والذي أنفق أكثر من 130 مليون دولار لدعم حملة الرئيس المنتخب ولصالح مرشحين جمهوريين آخرين. وكان أغنى شخص في العالم قد قام بحملة لصالح ترمب في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، التي فاز بها ترمب في النهاية.

وساعد فوز ترمب في زيادة سعر سهم "تسلا"، ما أسهم في ارتفاع ثروة ماسك إلى أكثر من 300 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.