إيلاف من الرباط : تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية) والمفوضية العامة للاستعلامات التابعة للشرطة الوطنية الاسبانية، الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم “داعش” بالساحل،تتكون من تسعة عناصر من بينهم ثلاثة ينشطون بتطوان والفنيدق وسبتة و آخرين بمدريد وإبيزا .

وذكر بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم مكنت من حجز أسلحة بيضاء ومعدات إلكترونية، والتي سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة.



عناصر الامن المغربي لدى مداهمتهم منزلا يأوي عناصر خلية داعش

وأضاف المصدر ذاته أن التحريات الأولية المنجزة، أظهرت أن المشتبه فيهم، ومن بينهم معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب باسبانيا، كانوا يروجون للفكر “الداعشي” ويعقدون لقاءات بسبتة وتطوان في إطار التخطيط والتنسيق للقيام بأعمال إرهابية باسم “داعش” قبل الالتحاق بصفوف فرع هذا التنظيم بمنطقة الساحل جنوب الصحراء.



لحظة اعتقال عناصر الخلية

هذا وقد تم وضع الأشخاص الموقوفين بتطوان والفنيدق تحت تدابير الحراسة النظرية (اعتقال احتياطي)تحت إشراف النيابة العامة المختصة المكلفة قضايا الإرهاب والتطرف، وذلك للوقوف على ارتباطاتهم الداخلية والخارجية، وكذا تحديد مستوى تورطهم في إطار المشاريع الإرهابية المخطط لها من طرف أعضاء هذه الخلية.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية المشتركة تندرج في إطار التنسيق الأمني المتواصل والمتميز بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية لصد التهديدات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكتين.