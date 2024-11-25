إيلاف من تل أبيب: أعلنت إسرائيل موافقتها على تعيين يحيئيل ليتر، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سفيرا لها لدى الولايات المتحدة.

ويأتي إعلان إسرائيل بعد اختيار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المحافظ المتشدد مايك هكابي ليكون سفيرا لبلاده لدى إسرائيل.

وأوردت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أن الحكومة "وافقت بالإجماع على تعيين يحيئيل ليتر سفيرا لدى الولايات المتحدة".

وليتر المقرب من الحزب الجمهوري الأميركي كان أحد قادة مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "يشع" في تسعينات القرن الماضي، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وهو أيضا عضو في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو ويعمل حاليا مستشارا استراتيجيا لمراكز أبحاث إسرائيلية.

وقتل ابن ليتر ويدعى "موسى" في قطاع غزة في نوفمبر 2023.

وسيتولى ليتر منصبه الجديد بعد تنصيب ترامب العام المقبل، وذلك خلفا للسفير مايك هرتسوغ شقيق الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الذي تم تعيينه في العام 2021.

وينظر إلى ليتر على أنه أحد أشد المنتقدين لسياسة الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث انتقد في يناير في مقابلة مع قناة "توف" الإسرائيلية الخاصة "الضغوط الأميركية" خلال الحرب على غزة.

ورحبت إسرائيل هذا الشهر بترشيح مايك هكابي وخصوصا أنه من أشد المؤيدين لحكومة نتنياهو.

وكان هكابي في العام 2017 بين من حضروا مشروع توسعة مستوطنة معاليه أدوميم، إحدى أكبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.