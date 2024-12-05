إيلاف من دمشق: حذرت وزارة الإعلام السورية مساء الخميس، المواطنين، من أن "التنظيمات الإرهابية" تنشر مقطع فيديو مفبرك باستخدام الذكاء الصناعي يعلن عن تنحي الرئيس بشار الأسد.

وقالت وزارة الإعلام السورية في بيان تحذيري لها: "يرجى الانتباه والحذر من نشر التنظيمات الإرهابية لمقطع فيديو مفبرك باستخدام الذكاء الصناعي يعلن عن تنحي السيد الرئيس بشار الأسد".

كما حذرت الوكالة السورية للأنباء "سانا" من أنه "يرجى الانتباه مما تنشره التنظيمات الإرهابية من إشاعات وفيديوهات مفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي تستهدف الدولة ومؤسساتها العليا ومسؤوليها لخلق الفوضى والإرباك بين المواطنين".

وأكدت مديرية الإعلام في رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس مجلس الوزراء محمد الجلالي، ليس لديه حاليا أي صفحة ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف مسمياتها.

وأشارت إلى أن منصات رئاسة مجلس الوزراء، ووسائل الإعلام الوطنية، هي المصدر الأساسي والوحيد لكل ما يُنشر أو يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء.

حرب السوشيال ميديا

يذكر أن حرب السوشيال ميديا، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت على أشدها بين النظام السوري والتنظيمات المعارضة، وفي الوقت الذي تنجح تلك التنظيمات في تسجيل تفوقها الإعلامي على الظام على الرغم من أن بعض أخبارها "مفبركة"، فإن الحاجة إلى الأخبار الرسمية الموثوقة أصبحت أمراً معقداً في ظل الصراع الدائر على الأرض في سوريا، كما أن وكالات الأنباء والميديا العالمية "المحايدة والاحترافية" لا تجد الظروف المناسبة لبث أخبارها التي ترصد الواقع كما هو، فضلاً عن أن بعضها يتحرك وفق أجندات مع هذا الطرف أو ذاك.

