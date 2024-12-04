إيلاف من لندن: كشف تحليل سياسي عن أن سقوط حلب له علاقة كبيرة بالمناورات الجيوسياسية التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وخاصة غضبه من الرئيس السوري بشار الأسد بسبب رفضه عرض المصالحة الذي طال أمده.

مع تراجع قوات الأسد وفرارها من حلب في مواجهة هجوم مذهل مخطط له منذ فترة طويلة من قبل تحالف من الميليشيات الإسلامية في شمال غرب البلاد، بقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي غاضباً، وهو يبحث عن تفسير.

إن سقوط ثاني أكبر مدينة سورية في أيدي التحالف الذي تقوده هيئة تحرير الشام – المنشقة عن تنظيم القاعدة – ليس مجرد إذلال للأسد. كما أنه يمثل إذلالاً لحلفائها إيران، وإلى حد ما، روسيا، بحسب تحليل "بوليتيكو".

وفي عام 2016، ساعدت الميليشيات الشيعية التي تقودها إيران – بمساعدة حملة قصف الأرض المحروقة من روسيا – الرئيس السوري على استعادة حلب من المتمردين الذين سيطروا على حوالي نصف المدينة لمدة أربع سنوات.

وبعد ذلك، كان من المفترض أن تكون آمنة في أيدي الأسد. لكن في الأسبوع الماضي، استغرق اجتياح حلب 72 ساعة، مما أدى إلى إشعال الحرب الأهلية السورية طويلة الأمد والتي أشعلها في البداية القمع الذي مارسه الأسد للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.

عند وصوله إلى دمشق لإجراء محادثات عاجلة، قدم عراقجي التفسير الأكثر إدانة الذي يمكن أن يفكر فيه - كان الأمر برمته "مؤامرة من قبل النظام الإسرائيلي لزعزعة استقرار المنطقة".

إيران تلقي اللوم على إسرائيل وتتجاهل تركيا

ولكن في حين أنه من المناسب لطهران إلقاء اللوم على الصهاينة - ربما ساعدت الصواريخ والغارات الجوية الإسرائيلية المتمردين بشكل هامشي - فإن سقوط حلب لا علاقة له بطموحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإعادة تشكيل الشرق الأوسط ، بل له علاقة أكبر بكثير بدولة الأسد. القوات المسلحة.

كما أن الأمر يتعلق إلى حد كبير بالمناورات الجيوسياسية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتصميمه على الحد من أي تهديدات حقيقية أو متخيلة من الأكراد السوريين الذين تدعمهم الولايات المتحدة، فضلاً عن انزعاجه من الأسد بسبب رفضه عرض المصالحة الذي طال أمده.

أول الأشياء: سقطت حلب بسهولة بسبب انهيار قوات الأسد. وتبين أنهم كانوا محبطين وضعفاء وغير متحمسين مثل القوات الأفغانية التي قضت الولايات المتحدة سنوات في تدريبها وتمويلها، لكنها فشلت في خوض أي معركة حقيقية ضد طالبان.

الجيش السوري "ضعيف جداً"

قال الدبلوماسي الأميركي السابق ألبرتو فرنانديز: "إن الجيش العربي السوري عبارة عن قذيفة مجوفة، أضعف بكثير مما تشير إليه أعداده وأسلحته الظاهرية، وعموماً سوريا في حالة اقتصادية سيئة".

ويتابع :"يحصد الضباط جزء من رواتبهم ودخلهم عن طريق أخذ إجازة طويلة ليعملوا في وظائف أخرى، ويبدو أن بعض الوحدات قد انكسرت وهربت بعد أن فقدت ضباطها".

وبطبيعة الحال، لا ترغب طهران في الإعلان عن ضعف حليف آخر بعد قيام إسرائيل بقطع رأس حزب الله، الشريك الإقليمي الأكثر أهمية لإيران.

أردوغان "الثعلب الماكر"

لكنها لا تستطيع تسليط الضوء على دور النفوذ الحقيقي وراء ما يتكشف في شمال سوريا أيضًا، حيث من المرجح أن تحتاج إلى التوصل إلى نوع من الاتفاق مع أردوغان الماكر لضمان وصول الهجوم الآن إلى حماة، على بعد 90 ميلاً جنوب سوريا.

ومع ضعفهما على يد إسرائيل، فإن إيران وحزب الله ليسا في وضع يسمح لهما بتزويد الأسد بالقوة البشرية والقوة العسكرية التي فعلوها للمساعدة في قلب دفة الحرب الأهلية السورية في عام 2015.

ووفقاً لمصادر لبنانية تحدثت إلى رويترز ليس لدى حزب الله أي خطط لإرسال قوات للانضمام إلى مئات المقاتلين العراقيين الذين ترعاهم إيران والذين عبروا إلى سوريا هذا الأسبوع لتعزيز جيش الأسد.

أردوغان يصطنع دور المتفرج

ومن جانبه، سعى أردوغان إلى النأي بنفسه عما يجري على الحدود، وقدم نفسه بخجل كمتفرج يندب التطورات الخارجة عن سيطرته. وقال يوم الاثنين: "نحن نتابع الأحداث عن كثب، لقد حذرنا منذ فترة طويلة من أن دوامة العنف في الشرق الأوسط يمكن أن تؤثر أيضًا على سوريا. لقد أكدت الأحداث الأخيرة أن تركيا كانت على حق".

لكن قلة من المراقبين يعتقدون أن الهجوم كان من الممكن أن يستمر دون علم أنقرة وتأييدها. وفقاً لهادي البحرة، رئيس جماعة المعارضة السورية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، فإن الاستعدادات للهجوم على حلب كانت قيد الإعداد منذ العام الماضي - وهي الاستعدادات التي شاركت فيها هيئة تحرير الشام، بالإضافة إلى أكثر من اثنتي عشرة ميليشيا في سوريا.

ومن ثم فمن السذاجة الاعتقاد بأن المسؤولين الأتراك لم يكونوا على علم بهذا التخطيط. ووفقاً لموجز استخباراتي أصدره مركز صوفان، وهي مجموعة بحثية أسسها ضباط استخبارات ودبلوماسيون سابقون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فإن " هجوم حلب... تأخر عندما تدخلت تركيا ، فغيرت التوقيت".

القوات الموجودة على الأرض

بشكل عام، ظلت الخطوط الأمامية للحرب الأهلية في سوريا راكدة منذ عام 2020، على الرغم من وقوع اشتباكات عرضية شرسة. على مدى السنوات الأربع الماضية، سيطر الأسد على جزء كبير من البلاد وأكبر مدنها؛ وظل التحالف الذي تتسامح معه تركيا وتقوده هيئة تحرير الشام والذي يتكون في معظمه من المتمردين الإسلاميين محصوراً في جيب في إدلب وأجزاء من ريف غرب حلب.

في حين تشرف القوات التركية والميليشيات التي ترعاها تركيا على قطاع مما كان في السابق منطقة كردية على طول الحدود. الحدود شمال حلب. وفي شمال شرق سوريا، تُركت قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد - وهي حليفة للولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي - لتتدبر أمرها إلى حد كبير.

الثعلب التركي يمسك بالخيوط

ويمسك أردوغان الآن بالعديد من الخيوط، ولكن ما إذا كانت هذه الخيوط قد انزلقت من بين يديه فهي مسألة أخرى. من المؤكد أنه لا يريد أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة ويسقط الأسد، لكن هذا قد يعتمد جزئيًا على ما إذا كانت هيئة تحرير الشام ستلتزم بالنص وتتمركز في حلب وتركز على إنشاء حكومة على النمط الإسلامي هناك، كما فعلت في إدلب.

وإذا اندفعت جنوب حماة لأن دفاعات الأسد انهارت، فقد يجد أردوغان أنه أثار أكثر مما ساوم عليه.

قصة المصالحة بين تركيا وسوريا

وكان الرئيس التركي يضغط على الأسد للموافقة على المصالحة خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن الزعيم السوري رفض العرض، وأصر على أن تسحب تركيا أولاً الآلاف من قواتها والميليشيات التي ترعاها من الأراضي السورية.

وبالتالي، يرى بعض المراقبين أن الهجوم جزء من جهود أنقرة للضغط على الأسد لتطبيع العلاقات والتفاوض على حل سياسي للحرب الأهلية - الأمر الذي من شأنه أن يمنح أردوغان الفرصة لإعادة 4.7 مليون لاجئ سوري يعيشون في تركيا.

ومن المرجح أن تأتي المصالحة بتكلفة كبيرة على الأكراد، وأن تنطوي على تقليص حكمهم شبه الذاتي في الشمال الشرقي أيضًا.

وتقوم تركيا ووكلاؤها بالفعل بتوسيع نطاق سيطرتهم على البلدات والقرى التي يسيطر عليها الأكراد والمتاخمة للحدود. وفي نهاية الأسبوع، استولى الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا على معقل الأكراد في تل رفعت، إلى جانب بلدات وقرى أخرى تابعة لقوات سوريا الديمقراطية شرق حلب.

أين روسيا وإيران وحزب الله؟

إذن، أين روسيا؟ وحلفاء الأسد الرئيسيين الآخرين، إيران وحزب الله؟ تركز موسكو على أولويات أخرى - وتحديداً أوكرانيا. وحتى الآن، لم تنفذ الطائرات الحربية الروسية سوى طلعات قصف محدودة لدعم قوات الأسد، مما يزيد من التكهنات بأن الكرملين كان على علم بالهجوم القادم وأنه غير سعيد برؤية الضغط يتصاعد على الأسد.

وتدفع موسكو أيضاً الأسد للتصالح مع أردوغان واستكشاف حلول سياسية لإنهاء الحرب الأهلية، الأمر الذي من شأنه أن يفتح سوريا أمام تجارة مربحة للشركات الروسية، ومن المفترض أن يضمن عدم وجود مخاطر على قواعدها الجوية والبحرية الاستراتيجية في سوريا.

وخلال الصيف، سعى الكرملين مراراً وتكراراً إلى ترتيب لقاءات مباشرة بين الرئيسين السوري والتركي، ولكن دون جدوى.

لكن هذا المسعى قد يؤتي ثماره الآن. ورغم كل الحديث عن مؤامرة إسرائيلية، توجه عراقجي بسرعة إلى أنقرة هذا الأسبوع للقاء نظيره التركي هاكان فيدان. واتفق الجانبان على ضرورة موافقة تركيا وإيران وروسيا على مفاوضات ثلاثية جديدة لمعالجة الصراع.

وقال عراقجي: "لقد قررنا إجراء مشاورات وحوار أوثق، وسنتعاون لتحسين الوضع بشكل أكبر نحو السلام والاستقرار في منطقتنا".

وفي الوقت نفسه، ألقى فيدان باللائمة في هذا التصعيد على رفض دمشق التحدث مع قوات المعارضة. وأضاف: "التطورات الأخيرة تظهر مرة أخرى أن على دمشق أن تتصالح مع شعبها والمعارضة الشرعية".

ولم يتم التطرق إلى أهمية المصالحة مع أردوغان.

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هذا التحليل السياسي مترجم من بوليتكيو (النسخة الأوروبية)