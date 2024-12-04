إيلاف من بيروت: قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في كلمة مساء الأربعاء، إن الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار متواصلة بعد أسبوع من الاتفاق، وأنها تجاوزت حتى الآن 60 خرقا.

وصرح رئيس حكومة تصريف الأعمال بأنه "لمس من خلال اتصالاته مع الدول التي شاركت في التوصل إلى وقف اطلاق النار وتحديدا الولايات المتحدة وفرنسا، حرصا على معالجة هذا الموضوع".

وأفاد ميقاتي: "ومن هنا.. حصل في اليومين الأخيرين تثبيت أكيد لوقف إطلاق النار، ونأمل أن يتحول إلى استقرار دائم رغم أننا نتخوف ونحذر من خروقات تعيدنا إلى أجواء القلق".

وموجها كلمته للبنانيين، قال رئيس الحكومة: "لبنان السلام والكرامة يقول للعائدين إلى أرضهم و بلداتهم، إن الحكومة ستواكب عودتكم وتبذل جهدها لتحصين وجودكم ودعم صمودكم الاجتماعي والعمراني".

وتابع قائلا: "كما نقول لأصدقاء لبنان كل الشكر والتقدير لجهودكم ودعمكم المعنوي والإغاثي، متطلعين معا إلى مزيد من التفاعل والتضامن.. أما للبنانيين المنتشرين فنقول لبنان لكم وأنتم للبنان فتعالوا للإسهام في ورشة النهوض وبناء الأمل بثقة صلبة وعزم شديد وإيمان قوي بهذا الوطن المثال".

وأكد أن الأزمات هي محك مسؤولية أن نكون لبنانيين ونتصرف بعقلانية موضوعية وحكمة وتبصر، مردفا بالقول: "واجبنا أن يكون لدينا إرادة وقدرة على المبادرة ورؤية مستقبلية للإنقاذ على قدر ما نحمل من إيمان بهذا الوطن".

ومضى قائلا: "إننا نتطلع بثقة لدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري وتحديد التاسع من يناير موعدا لانتخاب رئيس للجمهورية وكلنا رجاء أن يكون للبنان رئيس جديد يجمع ويحمي ويصون، ويلتقي حوله اللبنانيون".

وختم ميقاتي كلمته: "كلنا ثقة بأن يكون للقرار العربي الداعم لوقف إطلاق النار نتيجة مباشرة على الدور الدبلوماسي الموازي للدور السياسي في التعاطي مع التطورات بعقلانية وواقعية سياسية".

تحذير من الجيش الإسرائيلي

من ناحيته وجه الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء بيانا عاجلا إلى سكان لبنان، وجاء في بيان الجيش: "أذكركم أنه يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى التالية ومحيطها شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري، حتى إشعار آخر".

وأضاف في البيان: "جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا حتى إشعار آخر".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرض نفسه للخطر.

كما حذر الجيش سكان قرى الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، إبل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، ام توته، صليب، ارنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا، يحمر، يارون، يارين.

وكذلك كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت القصير، عين ابل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع، طلوسة، من العودة إلى منازلهم.